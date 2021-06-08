Darüşşafaka Eğitim Kurumları, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ misyonuyla anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu elverişsiz öğrencilere 8 yıl boyunca tam burslu kolej eğitimi sunuyor. Tam burslu eğitim için de her yıl Darüşşafaka Giriş Sınavı yapılıyor. Sınava ilkokul 4’üncü sınıf öğrencileri katılabiliyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçtikten sonra ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz eğitim alma hakkı elde ediyor.

BAŞVURUNUN SON GÜNÜ GÖRDÜ

Belinay Eğer de 2018 yılında girdiği Darüşşafaka Sınavı’nı 17’nci olarak kazanıyor. Belinay, POSTA gazetesinde yayımlanan Darüşşafaka ilanı sayesinde sınavdan haberdar oluyor. Belinay’ın babası Erol Eğer, sadık bir POSTA gazetesi okuyucusu. POSTA’da Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı’nın ilanını gören baba Erol Eğer, sınav başvurusunun son günü olduğunu fark edince soluğu kızının okulunda alıyor. Belinay’ın ilkokul öğretmenine durumu anlatınca da hemen birlikte sınav giriş evraklarını hazırlıyorlar.

‘KAZANMAK BİZE ÇOK UZAKTI’

Baba Erol Eğer, o günü şöyle anlattı: “Evraklarımızı hazırladıktan sonra kızımla beraber yola çıktık, 16.40’ta Darüşşafaka binasına vardık. 20 dakika sonra da başvurular bitiyordu, çok heyecanlıydık, Darüşşafaka’da bizimle çok ilgilendiler, hemen başvuruyu yaptık. Kızım sınava girdi. Sınavda ‘Bu kadar kalabalığın içerisinde biz kazanamayız, bizim için çok uzak’ dedim. Ama kızım sınavı 17’nci olarak kazandı. Daha sonra sağlık kontrolü ve maddi durum araştırmasından geçtik. Belinay, şimdi 7’nci sınıfta okuyor.”

KARDEŞİ DE SINAVA GİRECEK

Belinay, Darüşşafaka Sınavı’na girmeden kısa bir süre önce annesini kaybediyor. İki kızıyla yalnız kalan Erol Eğer, “Darüşşafaka olmasaydı benim çocuklarımı okutmam, büyütmem bu kadar başarılı hale getirmem çok zordu” dedi. Erol Eğer, diğer kızı Işılay’ın da bu sene Darüşşafaka Sınavı’na gireceğini söyledi. Belinay ile çok gurur duyduğunu söyleyen Erol Eğer, “Kızım üç yıldır Darüşşafaka öğrencisi. Akademik açıdan çok başarılı bir öğrenci. İyi derecede İngilizce konuşabiliyor, bunların hepsi Darüşşafaka sayesinde oldu” dedi.

‘DARÜŞŞAFAKA’NIN EĞİTİMİ SAYESİNDE ASTRONOT OLACAĞIM’

Darüşşafaka’da okuduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Belinay, “Darüşşafaka sayesinde birçok başarıya imza attım. Türkiye genelinde İngilizce okuma platformunda birinciliğim, basketbol dalında pek çok başarım var” dedi. Belinay’ın en büyük hayali astronot olmak. Türkiye’de astronomi dalında çalışmalar yapmak isteyen Belinay, “Kampüsümüzdeki planetaryum (gökevi) sayesinde gözlem yapıyoruz. Darüşşafaka’da aldığım eğitimle astronot olabileceğime inanıyorum. Burada her çocuk istediğini olabilmek için iyi bir eğitim alabilir” dedi.

‘HERKESİ BU SEFERBERLİĞE DAVET EDİYORUZ’

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, yaptıkları araştırmalara göre Türkiye’de sınava katılabilecek 10 bine yakın öğrencinin bulunduğunu söyledi. Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerin ve onların ailelerinin bu sınavdan haberi olmasını hedeflediklerini belirten Tayfun Öktem, “Darüşşafaka olarak eğitimde fırsat eşitliğinin öncelikle sınava katılmakla başladığına inanıyoruz. Bunun için de tüm öğretmenlerimizi, muhtarlarımızı, yerel yöneticilerimizi, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızı bu sınavın duyurulması amacıyla başlattığımız seferberliğe davet ediyoruz” dedi.

SINAV 20 HAZİRAN’DA

Daha önce 30 Mayıs tarihinde yapılacağı açıklanan Darüşşafaka Giriş Sınavı, 20 Haziran tarihine ertelenmişti. Sınava başvurular 14 Haziran tarihine kadar devam edecek. Sınav Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 28 il merkezinde gerçekleşecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. Söz konusu 28 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafını ise Darüşşafaka Cemiyeti karşılayacak.