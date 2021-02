İzmir’de yaşayan down sendromlu Ece Güngör (23) ile Serdal Rodoplu (36) salgından önce neredeyse her gün görüşüyordu. Koronavirüs salgını hem Ece ile Serdal’ın, hem de tüm down sendromluların sosyal hayatını bitirdi. Aylardır evlerinden çıkamayan down sendromluların tek isteği aşı konusunda öncelikli sıraya alınmaktı. POSTA’nın manşeti üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, Serdal’ın annesi ve İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu’ya ulaşıp müjdeli haberi verdi.

ECE AŞIDAN KORKUYOR

Bakanlık, down sendromlular ve diğer tüm engellilerin 65 yaş ve üstünün aşılanması tamamlandıktan sonra mart başında aşılanmaya başlanacağını bildirdi. Gülnaz Rodoplu, “Ece ve Serdal aylar sonra birbirini görecek. Hem onlar hem de Türkiye’deki tüm down sendromlular için çok mutluyuz” dedi. Ece’nin annesi Pervin Güngör ise “Ece aşıdan korkuyor ama Serdal yanında olursa yaptıracak” diye konuştu. Ece ile Serdal ise çok mutlu, aşılandıktan sonra ilk iş birlikte makarna yiyecekler.

