Kültür & Sanat 'Pota' filmi İspanya'dan 3 ödülle döndü

'Pota' filmi İspanya'dan 3 ödülle döndü

Kültür & Sanat

'Pota' filmi İspanya'dan 3 ödülle döndü

Yapımcılığını Halil Kardaş, senarist ve yönetmenliğini Ahmet Toklu'nun üstlendiği TRT ortak yapımı "Pota" filmi, İspanya'dan 3 ödül birden aldı.

24 Ağustos 2021, Salı 15:40 Son Güncelleme:
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Daha önce de İspanya'daki Cerdanya Uluslararası Film Festivali'nde "Sosyal Bakış" ödülünü kazanan film, bu yıl sekizincisi düzenlenen Calzada de Calatrava Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen", "En İyi Film Seyirci" ve "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen yapımın oyuncu kadrosunda Alp Akar, Bahar Hacıbektaşoğlu, Sibel Melek Arat, Egemen Almacı, Mert Erdoğdu, Mehmet Halil Çelik, Samet Sevtekin, Miraç Çelen, Özgür Dereli ve Burhan Yıldız yer alıyor.

Dünya prömiyerini 51. Giffoni Film Festivali'nde yapan film, yaşadıkları semte basket potası kuran yoksul çocukların mücadelesini anlatıyor.

Yönetmen Ahmet Toklu'nun ilk uzun metrajlı filmi olan "Pota" aynı zamanda Antalya Film Festivali'nde "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü"ne de değer görülmüştü.

AA

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