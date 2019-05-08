Potada dev derbinin galibi Fenerbahçe!

Karşılaşmanın başında hücumlardan boş dönen Galatasaray Doğa Sigorta karşısında Guduric’le sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 10-6 üstün geçti. Serbest atışlardan basketler bulan sarı-lacivertli ekip karşısında oyunu dengeleyen sarı-kırmızılı takım, Webster’ın boyalı alandan kaydettiği sayılarla 8. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 14-16.

Göksenin Köksal’ın sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı. İkinci çeyreğe basit top kayıpları yaparak başlayan Galatasaray Doğa Sigorta karşısında 8-0’lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 13. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 29-22. Sarı-lacivertli ekip, Egehan Arna ve Melih Mahmutoğlu’nun üç sayılık basketleriyle 19. dakikada farkı 15 sayıya (47-32) taşıdı.

Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 49-36 önde gitti. İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu’nun pota altından Guduric’in de dış atışlardan kaydettiği sayılarla 27. dakikada farkı 24 sayıya (66-42) çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 70-51 galip girdi.

Son çeyreğe hücumda tutuk başlayan Fenerbahçe Beko karşısında pota altından sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta, Harrison’un üç sayılık basketiyle 35. dakikada farkı 12 sayıya (72-60) indirdi. Sloukas ve Guduric’in sayılarıyla farkı açan Fenerbahçe Beko, sahadan 90-67 galip ayrıldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta’ya karşı iç sahada yaptığı 1’i THY Avrupa Ligi’nde olmak üzere son 17 maçtan da da galip ayrıldı.







