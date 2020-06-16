Potansiyel aşı için 750 milyon euro ödeme yapacaklar
Avrupa ülkeleri arasında yapılan anlaşma ile İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa potansiyel corona virüs aşısı için 750 milyon euro ödeme yapacak.
16 Haziran 2020, Salı 09:45 Son Güncelleme:
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Birleşik Krallık - İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca, Avrupa'ya 400 milyon doz Covid-19 aşısı sağlamak için Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda tarafından oluşturulan Kapsayıcı Aşı İttifakı (IVA) ile Cumartesi günü anlaşma imzalamıştı.
İtalya Sağlık Bakanlığı sözcüsü, anlaşmayı yapan ülkelerin aşıdan ilave 100 milyon doz daha almak için opsiyonları olduğunu da açıkladı. Anlaşmadan İtalya'nın payına düşen ödeme miktarı ise 75 milyon doz için yaklaşık 185 milyon euro olacak.
DHA
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