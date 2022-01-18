Posta.com.tr/ ÖZEL - Uzay bilimciler, potansiyel olarak tehlikeli olan ve 7482 (1994 PC1) olarak adlandırdıkları bir asteroidin Dünya'nın çok yakınından geçeceğini söylüyor. Asteroid, Dünya'nın yakınından geçecek olan en büyük göktaşlarından biri. Yaklaşık 1 kilometre genişliğinde veya 1000 kilometre çapında olduğu düşünülüyor. 1994 PC1'in Dünya'ya çarpması beklenmiyor. Ancak Dünya ve Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 5 katı uzaklığında olacak. Asteroit Dünya'dan canlı izlenebilecek.

Önümüzdeki aylar içerisinde 1994 PC1 gibi büyük asteroidlerin de Dünya'nın çok yakınından geçeceği ancak bu mesafenin Dünya ile Ay arasındaki mesafeden 70 kat daha fazla olacağı söyleniyor.

1994 PC1 sadece büyük olmakla kalmıyor, aynı zamanda çok da hızlı. Göktaşı saatte 45 bin mil hızla yol alıyor. Hızına rağmen gök bilimciler 1994 PC1'in iyi bir fotoğrafını çekmeyi umuyor.

Göktaşının canlı yayını ise The Virtual Telescope Project tarafından yapılacak.

POTANSİYEL TEHLİKE

Araştırmacılar ayrıca James Webb Uzay Teleskobu ile meteorun fotoğrafını çekti. 1994 PC1, boyutu ve yakınlığı ile meşhur oldu. NASA'ya göre göktaşı "potansiyel olarak tehlikeli" kategorisinde yer aldı. Büyük ve Dünya'ya olan uzaklığı 4.650.000 mil olan asteroidler bu kategoride yer alıyor. Bu kategoride yer alan göktaşlarının Dünya'ya çarpması beklenmiyor.

Dev asteroid, 1994 yılında Avustralya'daki Siding Spring gözlemevinde Robert McNaught tarafından keşfedildiği için bu adı aldı. Güneş etrafındaki turunu 572 günde tamamlıyor.

NASA'DAN YENİ SAVUNMA SİSTEMİ

Bir sonraki yüzyıla kadar 1994 PC1'in Dünya'ya bu kadar yaklaşması beklenmiyor.

Bilim insanları, asteroitlerin gezegenimiz için oluşturduğu risklere karşı giderek daha fazla temkinli davranıyor. NASA, bir asteroide yüksek hızda çarpma görevini yerine getirecek savunma sistemini denemek için 2021'de yeni bir test başlattı.







