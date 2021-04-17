Powerline adaptörler, evinizdeki güç kablolarını ağ kabloları gibi davranmak için kullanan basit bir teknoloji. Bu nedenle binanızın etrafındaki ya da evinizin içinde verileri (ya da kabloları) taşımak çok daha az zaman alıyor.

Kurulumu çok kolay. Modeminizin ya da yönlendiricinizin yakınındaki prize bir adaptörü takmanız ve ardından bu iki cihazı birlikte verilen Ethernet kablosuyla birbirine bağlamanız yeterli.

Ardından, ikinci adaptörü (ve gerekirse üçüncü ve dördüncüyü) TV'nizin, oyun konsolunuzun, dizüstü bilgisayarınızın, masaüstü PC'nizin yanındaki sokete takın. Daha sonra bu cihazları başka bir ethernet kablosuyla ikinci adaptöre bağlayabilirsiniz.

Bu şekilde, TV'nizi veya herhangi bir şeyi doğrudan yönlendiricinize bağladığınızda elde ettiğinize yakın veri hızları elde edebilirisiniz.

Kutunun içinden iki adaptör ve iki adet ethernet kablosu içeren başlangıç ​​kitine çıkıyor. Başlamak için ihtiyacınız olan tek şey bu aslında.

En hızlı aktarım için Gigabit Ethernet bağlantı noktalarına dikkat edin. Kaliteli Powerline adaptörlerinin çoğu bu standardı tercih ediyor.

Gelişmiş HomePlug AV2 teknolojisi ile birlikte gelen TL-PA7017P KIT, kullanıcılara 1000 Mbps'ye kadar yüksek hızlı veri aktarım hızları sağlıyor. Çoklu HD / 3D / 4K video akışı, çevrimiçi oyun ve büyük dosya aktarımları gibi bant genişliği yoğun uygulamalar için ideal.

Diğer bir bonus özellik ise adaptörün ön tarafında bulunan geçiş soketi. Böylece duvarınıza taktığınızda elektrik prizinizi kaybetmiyorsunuz. Bu aynı zamanda veri "gürültüsünü" ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için de iyi.

Bu cihazlar, evin etrafına zayıf sinyal gönderen sözde Wi-Fi genişleticilerden çok daha iyi çalışıyor. Powerline ile ikinci Wi-Fi bağlantı noktası çok daha güçlü hale geliyor. Çünkü sinyal, telefonunuza, dizüstünüze veya her neyse ona ulaşmadan önce duvarlar ve uzun mesafeler arasında gezinmek zorunda kalmak yerine yönlendiricinizden Powerline adaptörüne aktarılıyor.

Wi-Fi'niz belirli yerlerde düzensizse, bu özel Powerline adaptörlerinden birini bu odalara ekleyerek birden fazla Wi-Fi bağlantı noktası oluşturabilirsiniz.

Prizleri odalara taktıktan sonra cihazlarda bulunan eşleştirme butonuna basmanız gerekiyor. Bu düğmeye aynı anda basmanıza gerek yok, iki dakika içinde düğmeye basmanız yeterli. Bundan sonra cihazlar ortak şebekede ise birbirlerini görüp eşleşiyorlar.

Bu sistem bir apartmanın farklı daireleri arasında çalışmıyor. Çünkü farklı dairelerin elektrik hatları birbirinden ayrı. Yani komşunuz gidip benzer bir ürün satın alamaz, ağınıza erişemez veya internetinizi kullanamaz. Diyelim ki dubleks bir eviniz var. Yönlendirici alt katta ve ağınıza dahil etmek istediğiniz TV, dizüstü bilgisayar veya oyun konsolu üst katta. Bu durumda kablosuz ağ sinyalleri çok zayıf olabilir. Kitlerden birini alt kattaki yönlendiricinize, diğerini cihazınızın ağınıza dahil etmek istediğiniz üst kattaki sokete bağlarsanız, ağı elektrik hattı üzerinden kurabilirsiniz.

Cihaz, kullanım sırasında biraz ısınabilir. Yanlarda u-bulunan havalandırma delikleri aşırı ısınmaya karşı önlem aslında. Ancak, kutular asla aşırı ısınmıyor. Sonuçta tüm elektrikli cihazlar biraz ısınabilir. AV1000 kitindeki cihazlar ortalama 2,4, maksimum 2,7 watt tüketiyor. Bekleme modunda ise bu 0,5 Watt.

Burada dikkat etmeniz gereken şey kullanım şekli. Kiti çoklayıcı prizlere değil doğrudan duvardaki prize takmanız gerekiyor. Bu sayede mümkün olduğunca olası parazitlerin önüne geçmiş olursunuz. Ben bunu yaşamadım, ancak ağınızda sık sık bağlantı kesintileri yaşıyorsanız, kiti evinizdeki diğer soketlerle denemenizi öneririm. Klima, çamaşır makinesi gibi cihazların ürettiği parazit, bazen ağ sinyallerini etkileyebiliyor. Bu durumu farklı elektronik cihazlarda arıza olarak yaşayabilirsiniz.

Performans testimde ise 1000 Mbps aktarım hızında aslında beklenen performansı aldım. Bu arada hızlar binaya, kablolamasına ve diğer çevresel konulara bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle sonuçlar evinizde daha hızlı veya daha yavaş olabilir.

Deneyimim, dosyaları 900 Mbps'nin üzerindeki hızlarda aktarabileceğimizi gösterdi. Sonuç olarak cihaz üzerinde yazıldığı gibi Gigabit ethernet hızlarına ulaştım.

Sonuca bağlıyorum…

TP-Link Powerline TL-PA7017 kısaca kablolu ağın performansını kablosuz ağın rahatlığı ile yaşamanızı sağlıyor. Elektrik hatları kadar iyi, böylece biraz para tasarrufu yapabilir ve hız kaybına uğramayabilirsiniz.