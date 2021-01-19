Şakir Sarı'nın kullandığı kamyon, Pozantı-Ankara Otoyolu'nun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde Gazi Rüzgar yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Gazi Rüzgar ile otomobildeki Ali, Ayşe, Meryem ve Emine Rüzgar yaşamını yitirdi. Otomobildeki Kerim Rüzgar ile kamyon sürücüsü Şakir Sarı, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

AA







