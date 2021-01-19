Türkiye Pozantı-Ankara Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda ölü var

Pozantı-Ankara Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda ölü var

Türkiye

Pozantı-Ankara Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda ölü var

Pozantı-Ankara Otoyolu'nun Tarsus mevkisinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

19 Ocak 2021, Salı 19:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şakir Sarı'nın kullandığı kamyon, Pozantı-Ankara Otoyolu'nun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde Gazi Rüzgar yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Gazi Rüzgar ile otomobildeki Ali, Ayşe, Meryem ve Emine Rüzgar yaşamını yitirdi. Otomobildeki Kerim Rüzgar ile kamyon sürücüsü Şakir Sarı, yaralandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

AA

İlgili Haberler
Bartın Valiliği duyurdu: O kişiler idari izinli sayılacakŞişli'de turistin başına binadan buz kütlesi düştü



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Mesut Özil olayına farklı bakıyorum
Hakan Çelik
Murat Çelik
2021 AB yılı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hrant’tan 14 sene sonra
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Seyir defteri
Rauf Tamer
Banu Şen
'Kar görmüş İzmirli sevinci' ne güzeldir
Banu Şen
Şirin Sever
Erkekler ve o inkar etmeler..
Şirin Sever
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Selçuk Özdağ’a saldırı soruşturmasında 2 kişi tutuklandı