Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni karantina kararları aldı. Kararda, Karaköprü ilçesinde 7 bina, Haliliye ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 7 bina, Eyyübiye ilçesinde 4 bina, Hilvan ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 1 bina, Siverek ilçesinde 2 bina, Suruç ilçesinde 6 bina, Viranşehir ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 7 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 1 kırsal mahalle, 1 sokak ve 9 binada ise karantinaya son verildi.

Vaka sayısında büyük bir artış

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, corona virüs süreciyle ilgili ülke geneli vaka tablosunda düşüş yaşanmaya devam ederken, kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla Şanlıurfa’daki vaka sayısında büyük bir artış olduğunu belirtmişti.

Toplu bulunulan mekanlarda mesafe ve maske kuralının ihmal edilmemesi ve fazla zaman geçirilmemesi gerektiğini dile getiren Vali Erin, şöyle uyarmıştı:

"Mart ayında ülkemizde tespit edilen ilk vakanın ardından uygulanan izolasyon tedbirleri sayesinde, normalleşme sürecinin başladığı Haziran ayının başlarına kadar Şanlıurfa’da ciddi bir risk bulunmuyordu. Ancak Haziran ayının başlarından itibaren vaka sayımızın ve can kaybımızın artmaya başladığını üzülerek açıklamak durumundayız. Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamalarını, akraba ve komşu ziyaretlerini ertelemelerini istirham ediyor, Şanlıurfa için riskin 10 gün öncesinden daha yüksek olduğunu belirtmek istiyorum."



