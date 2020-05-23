Pozitif vaka sayısındaki artış dikkat çekti

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Erzurum'un Oltu ilçesinde salgınla mücadelede, ülke genelindeki olumlu tablonun aksine vaka sayısında artış gözlendiğini hatırlattı. Turan, bayram için ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması ile aldıkları sıkı tedbirlerin vaka artışının seyrinin değişeceğini umduklarını söyledi. Verilerde iyileşmenin olabilmesi için vatandaşın sosyal mesafe kurallarına riayet etmesinin önemine işaret eden Turan, maske kullanımı ve gerekmediği sürece evde kalma bilincini taşımanın elzem olduğunu vurguladı. Turan, "İlçedeki pozitif vaka sayılarında görülen artış nedeniyle gerekli önlemler alındı. Yaşanan bu kritik günlerde rehavete kapılmanın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini unutmamalıyız." diye konuştu.

AA