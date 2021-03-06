Türkiye Pozitif vaka ve temaslılar nedeniyle 7 ev karantinaya alındı

Pozitif vaka ve temaslılar nedeniyle 7 ev karantinaya alındı

Türkiye

Pozitif vaka ve temaslılar nedeniyle 7 ev karantinaya alındı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 7 evde karantina uygulaması başlatıldı.

06 Mart 2021, Cumartesi 18:38 Son Güncelleme:
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İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçede pozitif vaka ile temaslıların olduğunun belirlenmesi üzerine 7 evde 10 gün süreyle karantina uygulanması kararı alındı. Cumhuriyet, Yenice ve Gökgöz mahallelerindeki adreslerde önlem alan ekipler, evlere giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

AA

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