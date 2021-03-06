Pozitif vaka ve temaslılar nedeniyle 7 ev karantinaya alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçede pozitif vaka ile temaslıların olduğunun belirlenmesi üzerine 7 evde 10 gün süreyle karantina uygulanması kararı alındı. Cumhuriyet, Yenice ve Gökgöz mahallelerindeki adreslerde önlem alan ekipler, evlere giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

AA