Pozitif vaka ve temaslılar nedeniyle 7 ev karantinaya alındı
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 7 evde karantina uygulaması başlatıldı.
06 Mart 2021, Cumartesi 18:38 Son Güncelleme:
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İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçede pozitif vaka ile temaslıların olduğunun belirlenmesi üzerine 7 evde 10 gün süreyle karantina uygulanması kararı alındı. Cumhuriyet, Yenice ve Gökgöz mahallelerindeki adreslerde önlem alan ekipler, evlere giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
AA
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