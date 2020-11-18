Türkiye Pozitif vakalar çıkınca köy karantinaya alındı

Pozitif vakalar çıkınca köy karantinaya alındı

Türkiye

Pozitif vakalar çıkınca köy karantinaya alındı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde Piri köyünde 15 kişinin corona virüs testi pozitif çıkınca köy, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

18 Kasım 2020, Çarşamba 23:21 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Piri köyünde son günlerde bazı kişilerde corona virüs hastalığı belirtisi görülmeye başlandı. Bunun üzerine Piri köyünde Şaban ve Pür Mahallelerinde ikamet eden vatandaşlara yönelik yapılan Covid-19 testinde 15 kişinin testi pozitif çıktı. Bu kapsamda Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgının yayılmasını önlemek için Piri köyünün 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.

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KASTAMONU (İHA)


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