Türkiye Pozitif vakaların bulunduğu köyde halk pazarının kurulması yasaklandı

Pozitif vakaların bulunduğu köyde halk pazarının kurulması yasaklandı

Türkiye

Pozitif vakaların bulunduğu köyde halk pazarının kurulması yasaklandı

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyünde birden fazla pozitif vakanın görülmesi nedeniyle corona virüs tedbirleri kapsamında iki hafta boyunca halk pazarı kurulamayacak.

21 Ekim 2020, Çarşamba 22:58 Son Güncelleme:
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Karabük Valiliği ilçeye bağlı Şirinköy köyünde birden fazla Covid-19 pozitif vakanın tespit edildiğini ve çok sayıda temaslının bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Şirinköy köyünde ve sınır komşusu Değirmenyanı köyünde kurulmakta olan halk pazarının 21 Ekim 2020 tarihinden itibaren iki hafta boyunca yasaklandığı belirtildi.

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Öte yandan açıklamada, Şirinköy köyünde ikamet eden vatandaşların Yortan Beldesi ve Hasankadı beldesinde kurulan halk pazarına iki hafta boyunca girişlerinin de yasaklandığı ifade edildi.

KARABÜK (İHA)


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