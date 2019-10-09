Propolis nedir? Propolisin faydaları nelerdir?

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Propolisin sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinmektedir. Propolis nedir, propolisten nasıl faydalanabiliriz, propolisin faydaları nelerdir gibi birçok soruya Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Günal cevap verdi.işte propolis hakkında tüm bilinmeyenler ve propolisin faydaları…

Balın arıların yaptığı tek şey olmadığını biliyor muydunuz? Arılar ayrıca iğne yapraklı ağaçlar veya yeşil yapraklardaki saptan propolis adı verilen bir bileşik de üretir. Propolis, çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Ayrıca kovandaki mikropları yok etmek ve kovanın sterilizasyonu için de kullanılır.

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Binlerce yıl önce, eski uygarlıklar tıbbı özelliklerinden dolayı propolis kullandı.

Yunanlılar apse tedavisinde propolis kullandı.

Asurlar ise enfeksiyonla savaşmak ve iyileşme sürecinde yardımcı olmak için propolisi yaralara ve tümörlere koydu.

Propolisin faydaları

Kanserle mücadeleye yardımcıdır.

Anti-tümoral ve anti-kanserojen özelliğe sahiptir. İçeriğindeki polifenolik yapılar, kanser ilerlemesine sebep olan DNA mutasyonlarının önüne geçilmesinde yardımcıdır.

Soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı ile mücadele eder.

Kış aylarına hazırlıksız yakalanmış bağışıklık fonksiyonumuza, okul çocukları ve yaşlılara propolis takviyesi verilmesi soğuk algınlığı ve benzeri hastalıkların baskılanmasına yardımcıdır.

Kadınlarda üreme fonksiyonlarını güçlendirir.

Gebelik planlayan kadınlarla yapılan çalışmalarda propolis takviyesinin gebeliği kolaylaştırdığı ortaya koyulmuştur.

İltihaplanmalarınıza mucizevi etki;

Özellikle idrar yolu enfeksiyonuna, orta kulak iltihabına, bronşite, solunum yolu iltihaplarına karşı olumlu etkisi bulunmaktadır.

Kısaca her derde deva propolisin sakinleştirici özelliği de vardır. Ayrıca ağrı kesici etkisi de bulunan propolisin romatizmal ağrılarda, baş ağrısında ve eklem ağrılarında oldukça olumlu etkileri vardır.

Bizler propolisi beslenmemize nasıl dahil edebiliriz?

Damla ürününden yetişkinler için günde 20 damla, çocuklar için günde 10 damla tüketilebilir.

Suda çözünür olanı su, süt, meyve suyu, çay, kahve vb. içeceklerinize damlatarak tüketebilirsiniz.

Suda çözünmeyen propolisi de bal, yoğurt, ekmek, pekmez vb. gıdalara damlatarak tüketebilirsiniz.

Propolisli ballı karışım ürünleri de günde 1 tatlı kaşığı doğrudan veya ılık süt, yoğurt gibi gıdalarla karıştırarak tüketebilirsiniz.

Propolis nereden alınır?

Propolisli ürünler eczanelerden veya takviye gıdaları satan mağazalardan satın alınabilmektedir. Tabletler, propolis damla, kapsül ve propolis şekeri şeklinde bulunabilmektedir.