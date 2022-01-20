Bilim & Teknoloji Pqueen, hakkında soruşturma başlatıldı

Pqueen, hakkında soruşturma başlatıldı

Bilim & Teknoloji

Pqueen, hakkında soruşturma başlatıldı

Yayın esnasında yaptığı dans sebebiyle Pqueen lakaplı Pelin Baynazoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Yayıncı, bu dans sebebiyle ifade vermeye gittiğini belirtti.

20 Ocak 2022, Perşembe 09:32 Son Güncelleme:
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Pqueen'in aylar önce gerçekleşen bir yayını esnasında 'Yaşasın ırkımız, Çin'e bedel kırkımız' sözlerine eğlenceli bir dansla eşlik ettiği görüntüler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kısa süre önce gerçekleştirdiği yayında durumu açıklığa kavuşturan yayıncı, söz konusu dans sebebiyle hakkında soruşturma başlatıldığını ve ifade verdiğini söyledi. Konunun en dikkat çekici yanı ise bu video ile Pqueen'in 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçlamasıyla karşı karşıya kalması. Pqueen yaptığı yayında bir de hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması olduğunu söyledi.

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