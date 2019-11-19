Prada, marka adını çiçek buketlerine taşıdı

Lüks tasarımları ile dikkat çeken İtalyan moda devi Prada, 2020 Seyahat koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyonda ilginç bir detay göze çarptı. Prada, 2020 Resort kampanyasında baş rolde, çiçek buketlerini kullandı. Ünlü markanın gazete kağıdını andıran çiçek buketi kağıtları, yaşamın kıymetli olduğunu vurgulamak için bir minnettarlık ifadesi olarak kullanıldı. Prada bu sayede moda reklamcılığına alternatif bir bakış açısı getirdi. Reklam içinde reklam görüntüsü, ABD'li fotoğrafçı Drew Vickers ve Japon fotoğrafçı Keizo Kitajima ile fotoğraflandı.









Prada'nın lüks çiçek buketleri Londra, Milano, Moskova, New York, Paris, Şangay ve Tokyo gibi seçilmiş şehirlerden satın alınabilecek. Ünlü marka, yeni koleksiyonu için bir de interaktif bir internet sitesi hazırlattı. Açılış sayfasından floral selfie'nizi çekebilir ve sosyal medyanızda yayınlayabilirsiniz.

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