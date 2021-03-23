Futbol Prandelli Fiorentina'dan istifa etti

Prandelli Fiorentina'dan istifa etti

Futbol

Prandelli Fiorentina'dan istifa etti

Serie A takımlarından Fiorentina'da ayrılık yaşandı. Galatasaray'ın eski hocası Cesare Prandelli, Fiorentina'daki görevinden istifa etti ve yönetim, istifanın kabul edildiğini duyurdu.

23 Mart 2021, Salı 16:11 Son Güncelleme:
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Bir dönem Galatasaray 'ı çalıştıran İtalyan teknik direktör Cessare Prandelli Fiorentina'dan istifa etti.

İtalyan basınında yer alan habere göre, İtalyan teknik adam, Milan yenilgisi sonrası görevini bıraktı. Kasım ayında Fiorentina'nın baçına geçen Prandelli, Mor Menekşeler ile çıktığı 23 maçta 6 galibiyet 6 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.

Cesare Prandelli yönetimindeki Fiorentina, İtalya Serie A'da son olarak evinde Milan'a Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 3-2 mağlup olmuştu. 

63 yaşındaki teknik direktör, 2014 yılında Galatasaray'da Temmuz ve Kasım ayları olmak üzere 4 ay görev yapmıştı.

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