Pratik güneş koruyucu ürünleriyle tanışın

Shiseido Sports BB Compact SPF 50+

Sahip olduğu WetForce teknolojisi sayesinde su ve ter ile korucu etkisini arttıran kompakt yapıda BB kremdir. Suya ve tere dayanıklı olan bu ürün cildinizin güzel gözükmesini sağlayan yeni benzersiz bir teknoloji olan “Quick Dry” teknolojisi ile formüle edilmiştir. İki katmanlı yapısı sayesinde ter damlaları kolayca bölünür ve yayılır, böylece cildin daha çabuk kurumasını sağlar. Hem makyaj hem bakım özelliği taşıyan bir ten ürünüdür. Ciltte nemli bir görünüm ve parlak bitiş sağlar. Kapatıcılığı hafiftir. Zahmetsiz ve pratik kullanıma sahip olan bu ürün cildine hafif bir renk ve parlaklık vermek isteyenler için idealdir. Pratik şekilde uygulanabilen kompakt Sports BB Compact SPF 50+, yumuşak dokusu ile spor performanslarında bile yapışma hissi vermeyerek, kullanım rahatlığı sunuyor.Suya ve terlemeye karşı dayanıklıdır; en ağır sporu yaparken bile cildiniz iyi gözükür. Makyajın akmasını önlemek için hızla kurur. Tüm cilt tipleri için uygundur. Light, medium, medium dark ve dark olmak üzere 4 rengi vardır. Ürünü güneşe çıkmadan 20 dakika önce kendi süngeri yardımıyla uygun bir miktar alarak, yüzün merkezinden dışarıya doğru uygulanması önerilir. Komedojenik değildir ve tıkanmış gözeneklere yol açmaz.

Shiseido Sports BB SPF 50+

Shiseido Sports BB Cream SPF50+ koruma özelliğine sahip olup aynı zamanda da sahip olduğu WetForce teknolojisi sayesinde su ile temasında koruma özelliğini arttırır. Cilde Parlaklık veren sıvı, ultra hafif dokusu ve hızlı kuruma özelliği ile, cildin sağlıklı ve doğal görünümünü korumasına yardımcı olur. Plajda, havuzda, ağır spor yaparken bile her daim suya ve tere dayanıklı olup cildinizin iyi gözükmesini sağlayan yeni benzersiz bir teknoloji olan “Quick Dry” teknolojisi ile formüle edilmiştir. Hem makyaj hem bakım özelliği taşıyan bir ten ürünü kullanmak isteyenler için idealdir. Doğal bitişlidir ve ortaya yakın kapatıcılığı vardır. Süper hafif yapıdadır, pürüzsüz cilt sağlar. Makyajın akmasını önlemek için hızla kurur. Uzun ömürlü, doğal görünümlü ve ultra güçlü güneş korumasına sahip hafif bir BB krem arayan herkes Shiseido Sports BB kremi kullanabilir. Tüm cilt tipleri için uygundur. Light, medium ve medium dark olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.

Shiseido Clear Stick UV Protector SPF 50+

Güneşin zararlı etkilerine karşı savunmasız olan cildinize her zaman koruyucu bir kalkan gerekiyor. Stik formunda tasarlanan şeffaf güneş koruyucusu Clear Stick UV Protector SPF 50+ açık hava sporları yapanlar için çok yüksek bir güneş koruması sağlıyor. Taşıması ve uygulaması kolay olduğu için özellikle spor çantanızda mutlaka bulunması gereken ürünlerden. Cilt yüzeyinde beyaz iz bırakmayan tamamen transparan bir yapıya sahip olan Clear Stick UV Protector SPF 50+ kışın daha yüksek olan UVA ve UVB ışınlarına karşı cildin en etkili şekilde korunmasına yardımcı olur. Yaşlanma belirtileri ve cilt lekelerinin ortaya çıkmasını kolaylaştıran UVA-UVB ışınlarına karşı mücadelede cildinizi güneşten koruyarak cilt sorunlarını önlemeye yardımcı olan Clear Stick UV Protector SPF 50+ aynı zamanda cildi yumuşatır.

Shiseido UV Lip Color Splash SPF 30

Kışın soğuktan kuruyan ve çatlayan dudaklarınız, yaz mevsiminde yoğun güneş, deniz ve havuz suyu gibi yıpratıcı ve kurutucu etkenlerle karşılaşıyor. Sıcak iklimden etkilenen dudaklarınızı nemli tutan ve güneş ışınlarından koruyan UV Lip Color Splash SPF 30nemi dudaklara hapsediyor. Hafif yapısıyla rahatsızlık hissi vermeyen UV Lip Color Splash SPF 30 dudakları korurken aynı zamanda güzel ve ışıltılı bir görünüm sunuyor. Tahiti Blue (açık mavi) ve Uluru Red (kırmızı) olmak üzere 2 farklı renk alternatifi ile sunuluyor.