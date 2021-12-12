İster misafirlerinize isterseniz de kahvaltıya yapabileceğiniz pizza börek tarifi, kendine hayran bırakan şahane bir lezzet. Peki, pizza börek nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız pizza börek tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

PİZZA BÖREK TARİFİ

Pizza börek malzemeler

2,5 adet yufka

İç harcı için;

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 adet domates

100 gram sucuk

200 gram kaşar peyniri

2 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

Üzeri için;

2 adet yumurta

Galeta unu

Kızartmak için;

Sıvı yağ

PİZZA BÖREK YAPILIŞI

İç harcı için kırmızı, yeşil biberi ve domatesi doğrayın ve derin bir karıştırma kabına alın.

Kaşar peynirini ve sucuğu da küp küp doğrayıp, diğer malzemelerin üzerine ekleyin.

Kekik ve pul biberi de ekledikten sonra güzelce karıştırın.

4 veya 6 eşit parça bölünen yufkalardan her birine iç harçtan yerleştirin, kenarlarını içe doğru katladıktan sonra sıkı olmayacak şekilde sarın. Bütün yufkalar bitinceye kadar aynı işleme devam edin.

Hazırlanan yufkaları önce çırpılmış yumurtaya ardından galeta ununa bulayarak bir tabak içerisine alın.

Pişirmek için tavaya sıvı yağı alın, kızdıktan sonra börekleri tavaya alın ve iki yüzeyini de güzelce kızartın.

Pişen börekleri sıcak sıcak servis edin.



