Pratik saç modelleri nasıl yapılır? Kolay saç modelleri
Çoğu birey saçını yapacak vakit bulamayıp genelde toplar veya tarayarak model vermeden hızlıca hazırlanır. Evde kendiniz uygulayabileceğiniz oldukça pratik saç modelleri önerimiz var. Eğer sizde hazırlanırken pratik saç modeli arıyorsanız "pratik saç modelleri nasıl yapılır, kolay saç modelleri" detaylar haberimizde.
Evde hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz ve bütün gününüzü kurtaracak olan birbirinden şık saç modelleri için haberimizdeki videoyu izleyebilirsiniz.
1. model
Saçın önünden iki parça ayırın ve ufak parçalar alarak ardaya doğru kıvırın ve en arkada şık tokalarınızla tutturun.
2. model
- Modelin hemen altına üstelli gibi büzgüler yapın ve en sevdiğiniz tokalarla arkada tutturun.
3. model
Bu modelde saçın üstü kısmını yarım at kuyruğu şeklinde toplayın. Başka bir tokayla yarım toplayıp altta kalan kuyruğu yarım toplamayı 2 ye bölüp içinden geçirin. Böylece fiyonk elde etmiş olacaksınız.
4. model
Saçın ön kısımlarından alının tutamlarla sadece üstten alınarak balık sırtı örün ve örgülerini biraz genişletin. İki örgüyü arkada birleştirin.
Posta.com.tr / Büşra Akkaya
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