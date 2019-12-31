Pratik saç modelleri nasıl yapılır? Kolay saç modelleri

Evde hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz ve bütün gününüzü kurtaracak olan birbirinden şık saç modelleri için haberimizdeki videoyu izleyebilirsiniz.

1. model

Saçın önünden iki parça ayırın ve ufak parçalar alarak ardaya doğru kıvırın ve en arkada şık tokalarınızla tutturun.

2. model

Modelin hemen altına üstelli gibi büzgüler yapın ve en sevdiğiniz tokalarla arkada tutturun.

3. model

Bu modelde saçın üstü kısmını yarım at kuyruğu şeklinde toplayın. Başka bir tokayla yarım toplayıp altta kalan kuyruğu yarım toplamayı 2 ye bölüp içinden geçirin. Böylece fiyonk elde etmiş olacaksınız.

4. model

Saçın ön kısımlarından alının tutamlarla sadece üstten alınarak balık sırtı örün ve örgülerini biraz genişletin. İki örgüyü arkada birleştirin.

Posta.com.tr / Büşra Akkaya

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