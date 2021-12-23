Pratik yılbaşı ağacı süsü nasıl yapılır?
Yılbaşı ağacı süslemek istiyor ve bunun için çok para harcamak istemiyorsanız, evde kendiniz yapabileceğiniz birbirinden güzel süsler üretebilirsiniz.
23 Aralık 2021, Perşembe 13:05 Son Güncelleme:
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NOEL BABA SÜSÜ
Malzemeler
- Tuvalet kağıdı rulosu
- Kırmızı yün iplik
- Beyaz yün iplik
- Silikon
- Pamuk
- Boncuk
https://www.instagram.com/p/CWiUCh8voYS/
YAPILIŞI
- Bitmiş tuvalet kağıdı rulosunu 4 eşit parçaya bölün.
- Daha sonra kırmızı yün ipi alın. 13-14 parmak boyunda 50 - 60 tane parça ip kesin.
- Daha sonra ipi ikiye katlayıp boşta kalan kısmı rolunun içinden geçirerek sarın.
- Rulonun çevresi kaplanana kadar işlemi tekrarlayın.
- Bütün ipler bitince aşağıya sarkan ipleri, rulonun içinden geçirip baş kısmında toplayın.
- Bir iple bağlayın ve kısa ponpon olacak şekilde kesin.
- Beyaz yün ipi 4 parmağınıza 20 - 25 tur sarın.
- Parmaklardan çıkartıp ortasını iple bağlayın. her iki köşeyi de kesip yuvarlak ponpon yapın.
- Kırmızı rulolu süsün iç kısmına pamuk tıkayın.
- Pamuğu yerleştirdikten sonra ponponu silikonla kırmızı şapkaya yapıştırın.
- Boncukla beyaz ve kırmızı arasına burun yapıştırın.
- Süs hazır.
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