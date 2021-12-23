Pratik Bilgiler Pratik yılbaşı ağacı süsü nasıl yapılır?

Pratik yılbaşı ağacı süsü nasıl yapılır?

Pratik Bilgiler

Pratik yılbaşı ağacı süsü nasıl yapılır?

Yılbaşı ağacı süslemek istiyor ve bunun için çok para harcamak istemiyorsanız, evde kendiniz yapabileceğiniz birbirinden güzel süsler üretebilirsiniz.

23 Aralık 2021, Perşembe 13:05 Son Güncelleme:
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NOEL BABA SÜSÜ

Malzemeler

  • Tuvalet kağıdı rulosu
  • Kırmızı yün iplik
  • Beyaz yün iplik
  • Silikon
  • Pamuk
  • Boncuk
https://www.instagram.com/p/CWiUCh8voYS/


YAPILIŞI

  • Bitmiş tuvalet kağıdı rulosunu 4 eşit parçaya bölün.
  • Daha sonra kırmızı yün ipi alın. 13-14 parmak boyunda 50 - 60 tane parça ip kesin. 
  • Daha sonra ipi ikiye katlayıp boşta kalan kısmı rolunun içinden geçirerek sarın.
  • Rulonun çevresi kaplanana kadar işlemi tekrarlayın. 
  • Bütün ipler bitince aşağıya sarkan ipleri, rulonun içinden geçirip baş kısmında toplayın.
  • Bir iple bağlayın ve kısa ponpon olacak şekilde kesin. 
  • Beyaz yün ipi 4 parmağınıza 20 - 25 tur sarın. 
  • Parmaklardan çıkartıp ortasını iple bağlayın. her iki köşeyi de kesip yuvarlak ponpon yapın. 
  • Kırmızı rulolu süsün iç kısmına pamuk tıkayın. 
  • Pamuğu yerleştirdikten sonra ponponu silikonla kırmızı şapkaya yapıştırın.
  • Boncukla beyaz ve kırmızı arasına burun yapıştırın. 
  • Süs hazır.
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