Galatasaray'ın efsane futbolcularından Prekazi, TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol programına konuk oldu.

İşte Prekazi'nin yaptığı açıklamalar...

Belhanda sahada yürüyor!

Belhanda sahada yürüyor. Onun gibi futbolcu görmedim. Galatasaray'da en beğendiğim oyuncular Feghouli ve Ndiaye. Eren Derdiyok çok iyi bir futbolcuydu.

Gomis ve Rodrigues'i seviyordum

Galatasaray'da en sevdiğim iki isim Gomis ve Rodrigues transfer oldu. Maicon da bana göre iyi stoperdi.

Soru: Şu anda Galatasaray'da en beğendiğiniz oyuncu kim?

Cevad Prekazi: Feghouli ve Ndiaye. Bence Eren Derdiyok çok iyi bir futbolcu

Bu arada Prekazi ile birikte Galatasaray forması giyen bir diğer efsane İlyas Tüfekçi programa canlı yayında katıldı. Programa konuk olan İlyas Tüfekçi, ise Prekazi ile ilgili şunları söyledi:

Çok iyi futbolcuydu. Adını Galatasaray tarihine kazandı. Kendini zorlasa Avrupa'da en büyük takımlarda oynayabilirdi.

Prekazi'nin bu dakikalarda duygulandığı görüldü.

Kaynak: Fanatik