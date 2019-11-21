Prematüre bebeklerin sağlıklı olması biraz da sizin elinizde

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 15 milyon bebek prematüre doğuyor. Uzmanlar prematüre en iyi bakımın bebeğe az temas ederek daha fazla gözlemle bireyselleştirilmiş bakım olduğunu aktarıyor. Uzmanların uyarıları göre aileler yenidoğan yoğun bakım sürecine aktif olarak katılmaları sağlanmalı.

Bu durumun kaliteli bakımın kriterlerinden olduğunu aktaran uzmanlar, bu farkındalığı bilen yenidoğan yoğun bakım uzmanı ve hemşire kadrosu ile emek ve sorumluluk gerektiren bu işte özelikle doktor ve hemşire kadrosuna yoğun iş düştüğünü aktarıyor.

Öte yandan bu kapsamda Dünya Prematüre Günü etkinlikleri ise insanlarda farkındalığı artırmak amacıyla yoğun bir şekilde etkinlikler düzenlenerek kutlanıyor.

‘Prematüre Ormanı’ projesi

Türk Neonatoloji Derneği (TND), bu yıl 17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nü hayata geçirdiği ‘Prematüre Ormanı’ projesiyle kutluyor.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen proje kapsamında dernek, Türkiye’deki her Yenidoğan Hekimi adına bir fidan dikerek konuyla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Önemli sorunlar yaşanabilir

Dünyaya erken merhaba diyen ve ‘Prematüre’ olarak adlandırılan bu bebekler zamanında doğan bebeklere göre; solunum, kalp, beyin, bağırsak ve gözler ile ilgili önemli sorunlarla karşılaşabiliyor.

Doğumun ardından ilerleyen dönemde prematüre bebekler alerjik, fiziksel ve zihinsel sorunlar yaşayabiliyor.