Dünyada her yıl 15 milyon bebek erken doğuyor

Dünyada her yıl 15 milyon bebek 37’nci gebelik haftasını tamamlamadan doğuyor. Hayata gözlerini erken açan bebekler için her yıl 17 Kasım bebek beslenmesi ve bakımı konusuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Prematüre Günü’nde çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Prematüre nedir?

37’nci gebelik haftasını tamamlamadan doğan bebeklere ‘prematüre’ deniyor. Dünyada her 10 bebekten biri, prematüre doğuyor. Prematüre bebeklerin, dünyaya geldikleri ilk andan itibaren özenli bir bakıma ve izleme alınması gerekiyor.

Prematüre bebek bakımı nasıl yapılmalı?

37’nci gebelik haftasını tamamlamadan doğan prematüre bebeklerin, doğdukları ilk andan itibaren özenli bir yaklaşımla izlenmesi ve bakılması gerekiyor. 17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eren Özek, özellikle prematüre bebeklerin bakımı ve gelişim süreçlerinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Özek, “Dünyada yenidoğan bebek ölümlerinin önemli kısmı prematüre doğum ve komplikasyonları sebebi ile oluyor. Erken doğan bebekler, akciğer ve diğer organ sistemlerinin gelişimini tamamlamamış olması ve bağışıklık sistemlerinin yeterince gelişmemesi nedeni ile birçok klinik sorun yaşıyorlar. Bu sorunlar, bebeklerin yaşam şansında ve uzun dönem sorunlarında belirleyici oluyor. Enfeksiyonlar açısından da yüksek risk grubunda bulunan bu bebeklerde enfeksiyon kontrolü ve önleme, en etkili seçenekler olmaktadır. Bu sebep ile prematüre bebeklerin yenidoğan hekimlerinin ellerinde düzenli ve yakın takipleri hayati önem taşıyor” dedi.

Prematüre bebeklerin yaşama adapte olmaları zorlu bir süreç

Gözlerini erken açan minik kahramanların hayata tutunabilmesi için doğum anından itibaren uygulanacak takibin, bebekler için hayati olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özek; çok küçük bebeklerin yenidoğan uzmanları tarafından dikkatle takip edilmeleri gerektiğini vurguluyor.

“Prematüre doğan bebeklerin, yaşama adapte olmaları zaman alabilir ve bebeğin gebelik yaşı küçüldükçe bu süreç zorlu olabilir” diyen Prof. Dr. Özek, “Prematüre doğumun başarıyla yönetilmesi doktor, sağlık personeli ve ailenin birlikte yürüteceği bir ekip işidir. Ayrıca, bilimsel bir yaklaşım ve teknik alt yapı gerektirir. Ancak bu şekilde bebeklerimiz sağlıklı yaşam şansı bulabilir” diye de ekliyor.