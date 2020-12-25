Bebeklik Prematüre olarak dünyaya gelenlere kötü haber

Prematüre olarak dünyaya gelenlere kötü haber

Bebeklik

Prematüre olarak dünyaya gelenlere kötü haber

Yapılan araştırmalar sonucunda prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin ilerde çocuk sahibi olma şansının normal doğanlara göre daha az olduğu ortaya çıktı.

25 Aralık 2020, Cuma 12:37 Son Güncelleme:
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Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Kudüs'teki Şaare Zedek Tıp Merkezinin İsrail Sağlık Bakanlığı ile yürüttüğü çalışmada, İsrail'de 1982-1997 arasında doğan 67 bin bebeğin doğum kayıtları incelendi.

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Şansları yüzde 50 azalıyor 

Araştırmacılar, hamileliğin 34. haftasından önce ve 1,5 kilogramdan zayıf doğan bebeklerin ileride kendilerinin çocuk sahibi olma şansının normal doğan bebeklere göre yüzde 50 azaldığını tespit etti.

Oranların kadın ve erkekler açısından belirgin farklılık göstermediği kaydedildi.

Toplumsal koşullar hesaba katılmadı

Öte yandan kendileri prematüre doğan kız çocuklarının ileride prematüre doğum yapma olasılığının normal doğan çocuklardan 2,5 kat fazla olduğu anlaşıldı. Araştırmada çocuk sahibi olmayı etkileyen toplumsal koşullar ve diğer sağlık faktörlerinin hesaba katılmadığı kaydedildi.

Prematüre doğumlarla ilgili daha önce yapılan bilimsel çalışmalar, daha çok hayatta kalma oranlarına ve beyin gelişimine odaklanıyordu. İsrail'de yapılan araştırmanın üreme sağlığı ve doğurganlığa odaklanması açısından alanında ilk olduğu vurgulandı.


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