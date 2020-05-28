Futbol Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor

Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor

Futbol

Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor

Premier Lig için başlangıç tarihi netleşti. İngiltere'de 13 Mart'ta tatil edilen lig 17 Haziran'da başlayacak.

28 Mayıs 2020, Perşembe 17:59 Son Güncelleme:
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İngiltere'de corona virüs nedeniyle ara verilen sezon 17 Haziran'da yeniden başlayacak. Kulüpler arasındaki toplantının ardından 17 Haziran kararında anlaşıldı.

İngiltere'de yeni tip corona virüs ( salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti. Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool sadece Premier Lig tarihinde değil belki de beş büyük lig içinde kolay kolay yakalanmayacak bir performans ile 2020 yılı Mart ayı içine girmişti.

Sadece iki galibiyet saha alması halinde şampiyon olacak Liverpool, corona virüsü salgını olmasa muhtemelen Mart bitmeden şampiyon olup tarihe geçecekti. Liverpool şimdi ise muhtemelen en geç şampiyon olan takım olacak.

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