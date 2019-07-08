İngiliz futbolundaki lig sisteminin en üst seviyesindeki lig Premier League başlıyor. Peki, Premier Lig ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar…

PREMİER LİG HANGİ KANALDA?

Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun heyecanı TRT Spor'da yaşanacak.

TRT'den yapılan açıklamada, "Dünyanın en görkemli futbol organizasyonu olan İngiltere Premier Lig'in coşkusu yeni sezonda TRT Spor'da yaşanacak." ifadesi kullanıldı.

Premier Lig'de her hafta en az bir maçı ekranlara taşıyacak TRT Spor, 2019-2020 sezonunda 56 karşılaşma yayınlamayı planlıyor.

TRT Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Futbolseverlerin Premier Lig'e olan ilgileri ve bize yönelik taleplerine kayıtsız kalamadık. Her ne kadar sınırlı bir yayın yapacak olsak da Premier Lig maçlarını Türk futbolseverlerle açık kanaldan buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Premier Lig'in bütün özet görüntüleri de her hafta TRT Spor ekranlarında olacak."

Şahin ayrıca, İtalya Kupası'nı da canlı olarak yayınlayacaklarını, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ile Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) özet görüntülerin de TRT Spor'da olacağını ifade etti.

PREMIER LEAGUE HAKKINDA

İngiliz futbolundaki lig sisteminin en üst seviyesindeki lig olan Premier League her yılın Ağustos ayında başlar ve toplam 20 takımın katılımıyla gerçekleşir.

Premier League, üye kulüplerin hissedar olarak hareket ettiği bir şirkettir. Ağustos'tan Mayıs'a kadar devam eden bir sezonda, her bir takım ardışık olarak içerde ve dışarda toplam 38 maç oynamaktadır. Çoğu maç Cumartesi ve Pazar öğleden sonraları oynanır. Premier League, kurulduğu günden bu yana 47 İngiliz ve iki Galler kulübüne ev sahipliği yaptı ve böylece sınır ötesi bir lig haline geldi.

Organizasyon, Football League First Division'da yer alan kulüplerin, 1888 yılında kurulan Football League'den ayrılma kararını takiben 20 Şubat 1992'de FA Premier League ismiyle kuruldu. Lige katılan takımlar kazançlı bir televizyon hakları anlaşmasından yararlandılar.

Premier League'in kurulduğu 1992 yılından bu yana toplam kırk dokuz kulüp mücadele etti. Bunlardan altısı ligi kazanma başarısı gösterdi: Manchester United (13), Chelsea (5), Arsenal (3), Manchester City (3), Blackburn Rovers (1) ve Leicester City (1). Arsenal 2003-04 sezonunun sonunda, tek bir maç kaybetmeden ligi zirvede tamamladı. Böylece bir Premier League sezonunu maç kaybetmeden şampiyon tamamlayan tek kulüp oldu ve yenilmezler anlamına gelen "The Invincibles" lakabını aldı. Manchester City 2017-18 sezonunda ligde toplam 100 puana ulaştı ve böylece lig tarihinde bir sezon içerisinde en çok puan toplayan takım unvanını kazandı.