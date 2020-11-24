Premier Lig yavaş yavaş seyircili maçlara dönüyor

İngiltere'de aralık ayıyla beraber seyircili maçlara geri dönülüyor. Corona virüs kapsamındaki karantina uygulaması 2 Aralık'ta sona erecek olan İngiltere, açık havada oynanacak tüm spor müsabakalarında taraftarlar olacak.

Maksimum sayı 4 bin olarak belirlenirken duruma göre 2 bin ya da seyircisiz olarak karar alınacak. Riskli bölgeler 4 bin, yüksek riskli bölgeler 2 bin, çok yüksek riskli bölgeler ise seyircisiz olacak.

Müsabakalara seyirci alınması yönündeki bu plan, milletvekillerinin onayına sunulduktan sonra netleşecek. Kararın büyük ihtimalle olumlu sonuçlanacağı bekleniyor.