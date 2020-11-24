Premier Lig yavaş yavaş seyircili maçlara dönüyor
İngiltere'de Premier Lig de dahil olmak üzere tüm spor karşılaşmalarında stadyumlara seyirci alınmaya başlanacak. Maksimum sayı 4 bin olarak belirlenirken maçın oynandığı bölgenin risk durumunu göre bu sayı 2 bin ya da seyircisiz olarak düzenlenecek.
24 Kasım 2020, Salı 12:41 Son Güncelleme:
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İngiltere'de aralık ayıyla beraber seyircili maçlara geri dönülüyor. Corona virüs kapsamındaki karantina uygulaması 2 Aralık'ta sona erecek olan İngiltere, açık havada oynanacak tüm spor müsabakalarında taraftarlar olacak.
Maksimum sayı 4 bin olarak belirlenirken duruma göre 2 bin ya da seyircisiz olarak karar alınacak. Riskli bölgeler 4 bin, yüksek riskli bölgeler 2 bin, çok yüksek riskli bölgeler ise seyircisiz olacak.
Müsabakalara seyirci alınması yönündeki bu plan, milletvekillerinin onayına sunulduktan sonra netleşecek. Kararın büyük ihtimalle olumlu sonuçlanacağı bekleniyor.
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