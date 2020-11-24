Futbol Premier Lig yavaş yavaş seyircili maçlara dönüyor

Premier Lig yavaş yavaş seyircili maçlara dönüyor

Futbol

Premier Lig yavaş yavaş seyircili maçlara dönüyor

İngiltere'de Premier Lig de dahil olmak üzere tüm spor karşılaşmalarında stadyumlara seyirci alınmaya başlanacak. Maksimum sayı 4 bin olarak belirlenirken maçın oynandığı bölgenin risk durumunu göre bu sayı 2 bin ya da seyircisiz olarak düzenlenecek.

24 Kasım 2020, Salı 12:41 Son Güncelleme:
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İngiltere'de aralık ayıyla beraber seyircili maçlara geri dönülüyor. Corona virüs kapsamındaki karantina uygulaması 2 Aralık'ta sona erecek olan İngiltere, açık havada oynanacak tüm spor müsabakalarında taraftarlar olacak.

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Maksimum sayı 4 bin olarak belirlenirken duruma göre 2 bin ya da seyircisiz olarak karar alınacak. Riskli bölgeler 4 bin, yüksek riskli bölgeler 2 bin, çok yüksek riskli bölgeler ise seyircisiz olacak.

Müsabakalara seyirci alınması yönündeki bu plan, milletvekillerinin onayına sunulduktan sonra netleşecek. Kararın büyük ihtimalle olumlu sonuçlanacağı bekleniyor.

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