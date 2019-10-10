The Sun gazetesinin hazırladığı ve içerisinde Cenk'le Mesut'un da olduğu liste şöyle:

Joe Hart

Bir dönem Manchester City'de ve İngiltere Milli Takımı'nda önemli bir yeri olan Hart, şu anda Burnley'de yedek kulübesine mahkum.

Shkodran Mustafi

Unai Emery'nin Arsenal kadrosunda düşünmediğini açıklamasına rağmen takımdan ayrılmayan Mustafi, çalışmasına rağmen kadroya giremiyor.

Ben Gibson

Geçen sezon 17 milyon euro ödenen Gibson, tıpkı Hart gibi Burnley'nin yedek kulübesine demir atmış durumda.

Marcos Rojo

Manchester United'ın Arjantinli defans oyuncusu Rojo, 2014 yılında 20 milyon euro'ya alınmıştı. 5 senedir formasına giydiği Manchester United'ta düzenli forma şansı bulamıyor ve bu sene sadece 2 maçta çok az süreler bulabildi.

Phil Foden

Manchester City'nin altyapısından çıkan 19 yaşındaki Foden gelecek vadeden isimlerden. Şimdiye kadar geçen sezona göre daha az forma şansı bulan Foden, 4 maçta toplamda 100 dakika forma giydi. Geçen sezonun tamamında ise 26 maçta bin 137 dakika süre almıştı.

Victor Wanyama

2016 yılında Tottenham'a katılan Wanyama, bu sezon forma şansı bulamıyor. Yaz transfer döneminde Türk takımları da dahil olmak üzere birçok takımla adı geçen Wanyama, Tottemham'da kalmıştı.

Xherdan Shaqiri

İsviçreli Shaqiri, Liverpool'un geniş kadrosunda bir türlü düzenli forma şansı bulamadı. Bulduğu fırsatları iyi değerlendirmesine rağmen Salah ve Mane'nin kanatlardaki olağanüstü istikrarlı performansı ona forma şansı tanımıyor.

Christian Pulisic

Pulisic sezon ortasında Dortmund'tan Chelsea'ye 64 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Teknik direktör Frank Lampard tarafından ilk 11'den kesilen Pulisic, bu konudaki şikayetini açıkça belirtmişti. Fakat Pulisic'li taktikle sıkıntı yaşayan Chelsea, strateji değiştirdikten sonra daha iyi sonuçlar aldı. Bu nedenle Pulisic şu anda yedek kalıyor.

Mesut Özil

Mesut Özil sezon öncesi Londra'da yaşadığı gasp girişiminden sonra takım arkadaşı Sead Kolasinac'la beraber tedbir olarak ilk maçların kadrosuna alınmamıştı. Daha sonra Emery tarafından performansı da beğenilmeyen ve "formayı ondan daha çok hak edenler var" denilen Mesut, sadece 1 maçta forma giyebildi.

Kelechi Iheanacho

Leicester City'nin 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu 2014 yılında Manchester City altyapısına transfer olmuş ve 2017'de 28 milyon euro bonservis ödenerek büyük beklentilerle Leicester City'ye gitmişti. Fakat şu anda formayı unutmuş durumda.

Cenk Tosun

Türkiye'den Avrupa'ya transfer olan en pahalı futbolcu unvanını elinde bulunduran Cenk Tosun yalnızca 1 maçta oynadı. Cenk, Everton teknik direktörü Marcos Silva tarafından kadroda düşünülmediği kendisine iletilmesine rağmen Everton'da kalmıştı. Sürekli Türkiye'ye geri döneceği konuşulan milli oyuncunun devre arası kiralık olarak Ada'dan ayrılması bekleniyor.