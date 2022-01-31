Prens Andrew, öfkesini bahçıvandan çıkarmış

York Dükü'nün, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in Windsor arazisindeki Royal Lodge malikanesinde hasar gören birkaç ağaç yüzünden bir kadın bahçıvana ateş püskürdüğü öne sürüldü.The Sun'ın haberine göre Prens Andrew'un bahçıvana karşı kullandığı dil "çok abartılıydı" ve bu, kadını hem sarsmış hem de üzmüştü. York Dükü'nün kendisine dava açıldığını öğrendikten sonra yaşadıklarını aktaran kaynak şunları söyledi:

Andrew büyük bir stres altında ama bunu işini yapan personelden çıkarmaya gerek yok. Çalışanın hasarla alakası yoktu ve bunun haksızlık olduğunu düşündü. Sonuçta hepi topu birkaç fidandı.

Virginia Roberts Giuffre, pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in zoruyla 17 yaşındayken Prens Andrew'la üç kez birlikte olmak zorunda kaldığını öne sürmüştü. Giuffre, geçen sene ağustosta Prens Andrew'a dava açmıştı. İddiaların yer aldığı bomba etkisi yaratan belgeler ilk olarak 27 Ağustos'da Royal Lodge'daki koruma memurlarına verilmişti.

Giuffre'nin avukatları 21 Eylül'de mahkeme belgelerini Prens Andrew'un avukatının da aldığını doğrulamıştı. Prens Andrew'un öfkeyle patladığı olaysa ekimde gerçekleşmişti.

GÖRGÜ TANIKLARI VAR

York Dükü'nün öfkesine maruz kalan bahçıvanla birlikte arazide birçok kişi çalışıyordu. Bu nedenle çok sayıda kişinin olaya tanık olduğu belirtildi.

Öte yanda bahçıvanın Windsor Kalesi'nde çalışmaya devam ettiği aktarıldı. Prens Andrew'un cinsel saldırı davasınınsa sonbaharda görülmesi bekleniyor.

Kaynak: Independent Türkçe







