Seks ticareti yaptığı gerekçesiyle tutulduğu cezaevinde 2019 yılında intihar eden ABD'li Jeffrey Epstein'ın arkadaşı olan Prens Andrew'ın da hakkında cinsel taciz suçlamaları bulunuyor. Andrew, daha önce Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakmıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth oğlunun tüm unvanlarını alırken, Kraliyet kaynakları Prense Andrew'ün bundan sonra 'Majesteleri' (His Royal Highness-HRH) ifadesini de kullanamayacağını ifade etti.

"SİVİL BİR VATANDAŞ"

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Andrew'ün hakkındaki cinsel taciz iddialarına karşı kendini "sivil bir vatandaş" olarak savunacağı aktarıldı.

İngiltere basınında yer alan ve bir kraliyet kaynağına dayandırılan haberlerde, tüm rollerinin Kraliyet ailesinin diğer üyelerine dağıtılacağı ifade edilerek, Prens Andrew'in pozisyonunun Kraliyet ailesi arasında geniş çapta tartışıldı ifade edildi.

DAVA İLE YÜZLEŞECEK

Henüz 17 yaşındayken Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını ileri süren Virginia Roberts, New York'ta cinsel istismar davası açmıştı. Prens Andrew, şimdi bu dava ile yüzleşmeye doğru adım adım ilerliyor.