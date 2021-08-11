Prens Andrew’a pedofili davası

ABD’de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlandıktan sonra Ağustos 2019’da hapishane hücresinde intihar ettiği öne sürülen milyarder Jeffrey Epstein’in mağdurlarından Virginia Roberts (38), 2001’de İngiltere Prensi Andrew (61) tarafından 3 kez cinsel ilişkiye zorlandığı gerekçesiyle ABD’de önceki gün dava açtı. Olay tarihinde 17 yaşında olan Virginia Roberts, dava dilekçesinde “Jeffrey Epstein, yardımcısı Ghislaine Maxwell ve Prens Andrew’ın dediğini yapmadığım zaman fiziksel zarar göreceğimden hatta öldürüleceğimden korkmuştum” ifadelerini kullandı.

4 GÜN KALMIŞTI

Savcılık, Prens Andrew’a ceza verilmesini değil, Virginia Roberts’a ‘yüklü miktarda’ tazminat ödemesini talep ediyor. ABD’de 2018’de yürürlüğe giren ve 13 Ağustos 2021’de sona erecek bir yasa, taciz kurbanı çocukların zaman aşımına bakmaksızın tacizcilerden tazminat talep etmesine imkan tanıyor.

Prens Andrew, birlikte fotoğrafları olmasına rağmen Virginia Roberts ile hiç tanışmadığını öne sürmüş, cinsel ilişki yaşadığı iddialarını reddetmişti. Ancak iddialar nedeniyle Kasım 2019’da kamu görevinden ayrılmıştı.

Dilekçedeki ifadeler

Jeffrey Epstein’ın Virgina Roberts’ı Prens Andrew’a ‘ödünç verdiği’ öne sürülen dava dilekçesinde “Bu ülkede, ister Başkan ister Prens hiç kimse yasaların üzerinde değildir ve ne kadar güçsüz ya da savunmasız olursa olsun, hiç kimse yasanın korumasından yoksun bırakılamaz.

20 yıl önce Prens Andrew’un gücü, konumu ve bağlantıları, onu koruyacak kimsesi olmayan savunmasız bir çocuğu kötüye kullanmasına izin verdi. Prens’in seks ticareti kurbanı olduğunu bildiği bir çocuğa ve 40 yaşındayken cinsel istismarı, edep sınırlarının ötesine geçiyor ve medeni bir toplulukta tahammül edilemez” ifadeleri ve darp iddiası da yer alıyor.

Polanski gibi

Prens Andrew’un diplomatik dokunulmazlığı yok. Bu nedenle, mahkemeye götürülme korkusuyla bir daha ABD’ye ayak basmayacağı tahmin ediliyor. ABD, Prens Andrew’un iadesini isterse İngiltere mahkemesi, Prens’in tutuklanıp tutuklanmayacağına karar vermek zorunda kalacak. Ancak bu durum 2 ülke arasında diplomatik kriz çıkartabilir.

Prens Andrew’un durumu Polonyalı yönetmen Roman Polanski’ye benzetildi. Polanski 1977’de o dönem 13 yaşında olan bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle suçlu bulununca ülkeyi terk edip Fransa’ya yerleşmişti. Ünlü yönetmen o tarihten beri tutuklanacağı korkusuyla ABD’ye gitmiyor.

İntihar gözetimindeydi

Jeffrey Epstein (66), en küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmaktan yargılanıyordu. Ölümünden birkaç hafta önce hücresinde baygın bulunan Jeffrey Epstein’ın boynundaki çürük izleri intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.

Olayın ardından gardiyanlar, Jeffrey Epstein’ı 24 saat intihar gözetimine almıştı. Buna rağmen Jeffrey Epstein Ağustos 2019’da hücresinde boynundan asılmış halde ölü olarak bulunmuştu. Resmi açıklama ‘intihar’ olsa da dünya kamuoyu Jeffrey Epstein’ın ölümünü şüpheli buluyor.