Kraliçe Elizabeth'in 2. oğlu Prens Andrew'un adının tecavüz skandalına karışmasının ardından, Andrew Kraliyet görevlerinden uzaklaştırıldı hatta Buckingham Sarayı'ndaki odasının da boşaltılması istendi. İngiliz Dail Mail gazetesi, tacevüzcü Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı nedeniyle bütün kraliyet görevlerini bırakan Andrew'un kısa süre içinde geri dönmek istediğini yazdı. Ancak Prens Andrew'un kalıcı bir şekilde emekli olması karanını ağabeyi Prens Charles'ın sağladığı ortaya çıktı. Prens Andrew için düzenlenecek 60. yaş doğum günü partisinin Kraliçe 2. Elizabeth tarafından iptal edildiği ortaya çıktı.

Prens Charles 1 yıl içinde tahta oturacak iddiası

Her zaman Kraliçe tarafından korunan Andrew’un yarattığı krize el koyan Prens Charles, halkın gözünde sempati topladı. Kraliçe 67 yıldır tahtta. 50 yıldır tahtı bekleyen Prens Charles’ın ancak Kraliçe ölünce kral olabileceği sanılıyordu. Ancak bu olay sonrası Kraliyet’in itibarını koruyan Prens Charles’ın hakimiyetiyle Kraliçe büyük bir darbe aldı. Kraliyete yakın kaynaklara göre, Charles bir yıl içinde tahta oturacak.











