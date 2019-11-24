Prens Charles, 1 yıl sonra Kral olacak iddiası

İngiliz Prens Andrew (59), ABD’li Virginia Roberts’a 2001’de henüz 17 yaşındayken tecavüzle suçlanıyor. Andrew’un BBC’ye Roberts’ın iddialarını çürütmek için geçen hafta verdiği röportaj tam anlamıyla ‘fiyaskoyla’ sonuçlandı. Skandal açıklamaları sonrası Andrew kraliyetten kovuldu, maaşı kesildi. Andrew’un kraliyetten uzaklaştırılmasında tahtın veliahtı olan ağabeyi Prens Charles (71) etkili oldu. Andrew’un Dün de Buckingham Sarayı’ndaki ofisini terk etmesi istendi. Her zaman Kraliçe tarafından korunan Andrew’un yarattığı krize el koyan Prens Charles, halkın gözünde sempati topladı. Kraliçe 67 yıldır tahtta. 50 yıldır tahtı bekleyen Prens Charles’ın ancak Kraliçe ölünce kral olabileceği sanılıyordu. Ancak bu olay sonrası Kraliyet’in itibarını koruyan Prens Charles’ın hakimiyetiyle Kraliçe büyük bir darbe aldı. Kraliyete yakın kaynaklara göre, Charles bir yıl içinde tahta oturacak.

Prens Andrew ve tecavüz ettiği iddia edilen Virginia Roberts

95 yaşında tahtı terk edecek iddiası

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in emekli olmasının ardından, İngiliz medyası Kraliçe II. Elizabeth'in de tahtı bırakacağını iddia etmişti.

İngiliz Mirror gazetesinin kraliyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; 93 yaşındaki kraliçe, 95 yaşına gelince tahtı oğlu ve veliahdı Prensi Charles'a bırakmayı düşündüğü öne sürülmüştü. Ancak tüm bu iddialara rağmen, Kraliçe'den herhangi bir açıklama gelmedi.

Prens Charles kral olursa, ülkede tahta çıkan en yaşlı kral olacak. Prens Charles da tahtını bırakmaya karar verirse en büyük oğlu ve veliahdı Prensi William kral olacak.

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