Prens Charles corona virüse yakalandı
İngiliz Kraliyet ailesi üyesi Prens charles'in corona virüs testi sonucu pozitif çıktı. Geçtiğimiz günlerde sarayda Kraliçe Elizabeth'in ekibinde yer alan bir isim de corona virüse yakalanmıştı.
25 Mart 2020, Çarşamba 13:42 Son Güncelleme:
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İngiliz ITV, 71 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Prens Charles'ın annesi Kraliçe Elizabeth'in de Londra'yı terk ederek Windsor Kalesi'ne gittiği açıklandı.Galler Prensi Sözcüsü, "Galler Prensi hafif semptomlar gösterdi fakat sağlık durumu iyi. Son birkaç gündür evden çalışıyor" açıklamasını yaptı. Prens Charles'ın eşi Camilla'nın da teste girdiği fakat sonucunun negatif çıktığı açıklandı.
İngiltere'de son durum
İngiltere'de bugüne kadar 8 bin 77 kişide koronavirüs görüldü. Hastalık ülkede 422 kişinin ölümüne neden oldu.
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