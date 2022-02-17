Prens Charles’ın hayır kurumuna soruşturma başlatıldı

Posta.com.tr / İngiltere polisi, Prens Charles’ın hayır kurumundaki yardımcısının, Suudi bir iş insanından şövalyelik unvanı karşılığında kuruma 2 milyon dolar bağış yaptırması iddiası nedeniyle soruşma başlattı. Londra Metropolitan Polisi, ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla soruşturma açtı. Yapılan açıklamada, "Karar, Eylül 2011 tarihli bir mektubun değerlendirilmesini takip ediyor. Bu soruşturma, medyada çıkan Suudi vatandaşının onurunu ve vatandaşlığını güvence altına almak için yardım tekliflerinin yapıldığını iddiasıyla ilgilidir" denildi. Polis soruşturması, The Sunday Times gazetesinin Eylül 2021’de Prens Charles’ın yardımcısı Michael Fawcett’in hayır kurumundaki görevini kötüye kullandığını iddia etmesinden sonra ve Fawcett’in geçici süreliğine görevden alınmasının ardından başlatıldı.

Yayınlanan raporda, Suudi iş insanı Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz’un, ona Britanya vatandaşı olmayan kişilere verilen en yüksek soylu unvanı olan fahri bir ödül verileceğini söyleyen Prens’e yakın kişilere on binlerce dolar ödeme yaptığı belirtildi.

Mahfouz’un Prens’e yakın kişilerle yaptığı e-mail’lerin sızdırılmasından sonra, fahri unvan karşılığında Prens’in hayır kurumuna 2 milyon dolar bağış yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca bu tür unvan almasının İngiliz vatandaşlığı vizesi almasına yardımcı olacağı konusunda tavsiyede bulunulduğunu bildirdi.

Times of London'a göre Charles, Mahfouz'a 2016 yılında Buckingham Sarayı'ndaki özel bir törenle fahri bir unvan takdim etti ve bu, resmi genelgede yayınlanmadı.

'PRENS'İN HABERİ YOK'

BBC'nin haberine göre Charles, The Prince's Foundation'ın başkanı olsa da vakfın günlük yönetiminde yer almıyor.

Prens Charles'ın sözcüsü geçen yıl The Mirror'a "Galler Prensi'nin hayır kurumlarına yapılan bağış temelinde iddia edilen onur unvanı veya İngiliz vatandaşlığı hakkında hiçbir bilgisi yoktu" açıklamasını yaptı.







