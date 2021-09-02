Prens Charles'in Lady Diana savaşı
Lady Diana’nın hayatına dair şaşırtıcı bilgiler ölümünün 24’üncü yılında da gelmeyi sürdürüyor. İşte son gelişmeler...
02 Eylül 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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- İngiliz gazeteci Richard Kay’in iddiasına göre, Diana’nın boşandığı İngiliz Prens Charles, ölüm haberini alınca Paris’e gitmek ve naaşını İngiltere’ye getirmek istedi. Ancak Kraliçe buna karşı çıktı. Charles’ın pes etmemesi sonucu Kraliçe ikna oldu.
- Diana’nın ses koçu Stewart Pearce’ın iddiasına göre ise Diana, ölmeden önce sevgilisi Dodi el Fayed ile yanına oğulları Prens William ve Prens Harry’yi de alarak ABD’ye yerleşmeyi istiyordu.
- Diana’nın kaza geçirdiği yere ulaşan ilk kişilerden olan gazeteci Kevin Connolly de ilk kez konuştu. O gece Fransız yetkililerin çok karışık ve net olmayan açıklamalar yaptığını söyledi.