İngiliz basınına göre; Prens Charles (73), adı ABD’li milyoner Jeffrey Epstein’ın merkezinde olduğu seks skandalına karışan kardeşi Prens Andrew’a (61) ‘ortadan kaybolmasını’ söyledi. The Sun, Kraliyet Ailesi’ne yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde; Prens Charles’ın, Andrew’un ‘başını önüne eğmesini’ istediğini yazdı. Charles’ın, Andrew’un mutlu şekilde kameralara poz vermesini istemediğinin altı çizildi.

KOVULACAK

Babası Prens Philip’in ölümünün ve Kraliçe II. Elizabeth’in sağlık sorunlarıyla boğuşmaya başlamasının ardından Charles’ın otoritesinin arttığına işaret edilen haberde, Andrew’un Windsor Sarayı’ndan adım adım uzaklaştırıldığı dile getirildi.

Prens Charles kral olunca kardeşi Andrew’un Kraliyet’ten tamamen dışlanacağı, saray çevresinden tümüyle kovulacağı kaydedildi. Seks skandalı yüzünden Prens Andrew’un askeri unvanları elinden alınmıştı.

Prens Charles ile eşi Camilla kral ve kraliçe olmaya hazırlanıyor.

TACI TAŞIMAK KOLAY DEĞİL

İngiltere Kraliyet tacına yalnızca üç kişinin dokunmasına izin veriliyor; törenlerde tacı taşıyan başpiskopos, tacın bakımını yapan kraliyet kuyumcusu ve tabii ki kral veya kraliçe. 26 yaşında tahta geçen Kraliçe II. Elizabeth 70 yıl sonra tacını devretmeye hazırlanırken, İngiliz basınında tacı taşımanın yalnızca siyaseten değil fiziken de zor olduğuna dair haberler yer aldı. Kraliçe, bir röportajında; elmaslar nedeniyle tacın ağır olduğunu, takarken tacın yere düşmemesi için aşağı bakamadığını söylemişti.







