İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Kraliçe 2'nci Elizabeth'in oğlu Prens Charles, önceden planlanan tarihi İsrail-Filistin gezisini İran'ın bölgedeki Amerikan üslerine saldırı tehdidine rağmen gerçekleştirecek. İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Golamali Abuhamze, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Süleymani’nin öldürülmesine misilleme olarak İran’ın erişebileceği her yerde Amerikalıları cezalandıracağını söylemiş, “Hürmüz Boğazı, Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan muhrip ve savaş gemileri oradan geçiyor. Bölgedeki Amerikan hedefleri uzun zaman önce İran tarafından tespit edildi. 35 ABD hedefi ve ayrıca Tel Aviv de ulaşabileceğimiz menzilde” ifadelerini kullanmıştı. Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın yaşadığı Clarence House'dan dün yapılan açıklamada, bölgedeki durumun yakından izlendiği belirtildi. 23 ve 24 Ocak'ta Holokost kurbanlarını anması planlanan Prens Charles, Kudüs ve Beytüllahim'e ziyaret gerçekleştiren en üst düzey Kraliyet üyesi olacak.

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