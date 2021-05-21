Magazin Prens Harry: Babam bize hep acı çektirdi

Prens Harry: Babam bize hep acı çektirdi

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Prens Harry: Babam bize hep acı çektirdi

Karısı Meghan Markle ile birlikte Oprah Winfrey'in sorularını yanıtladığı röportajla gündemi sarsan Prens Harry, yine bırakıp gittiği ailesini "bombaladı."

21 Mayıs 2021, Cuma 13:47 Son Güncelleme:
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Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte ABD'nin Los Angeles kentinde kendine yeni bir hayat kuran Harry, bir dijital TV kanalı için çekilen The Me You Can't See (Göremediğiniz Ben) adlı program için bir kez daha kamera karşısına geçti, karşısında da yine Oprah Winfrey vardı. Prens Harry, ayrılmadan önce "kendini tuzağa düşürülmüş gibi" hissettiği İngiliz kraliyet ailesini yine ağır sözlerle eleştirdi. Özellikle de babası Prens Charles'a eleştiri okları yöneltti.

Prens Harry, beş bölüm olarak tasarlanan TV programında babası Prens Charles'ın, çocukken kendisine acı çektirdiğini, ailenin kendisine zorbaca davrandığını, özellikle de karısı Meghan Markle intiharın eşiğine gelmişken kendilerine karşı ilgisiz davrandığını ileri sürdü.

'TAMAMEN TERK EDİLDİK'

Harry, Oprah Winfrey ile yaptığı bu röportajda, aileden ayrılık kararı almalarının en büyük sebebinin, yakınlarının kendisine ve karısına karşı sergilenen bu ilgisizlik olduğunu anlattı. Prens Harry, o dönemde aile tarafından tamamen terk edildiklerini belirtti.

'MEGHAN HAYARINA SON VERECEKTİ'

İngiliz kraliyet ailesine, deyim yerindeyse "tam cepheden saldıran" Prens Harry, geçmişte ailesinin kendisine yardım edeceğini düşündüğünü ama yanıldığını söyledi. Harry "Ama her soru, her istek her uyarı, tam bir sessizlik ve tam bir ihmalle karşılandı. Bunları çözebilmek için dört yıl harcadır. Ailede kalabilmek ve görevlerimizi yerine getirebilmek, işimizi sürdürebilmek için mümkün olan her şeyi yaptık" diye konuştu. Harry, konuşmasının bu bölümünü "Ama Meghan, büyük bir mücadele veriyordu" diye tamamladı. Aile içinde kendilerini tuzağa düşürülmüş hissettiklerini ve ayrılmaktan başka seçenek kalmadığını anlattı Prens Harry. Prens sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonuçta, kendi ailem için bu kararı verdiğimde bana hala 'Bunu yapamazsın' diyorlardı. Meghan hayatına son verecekti. Bu şekilde olmamalıydı."

İNTİHAR KONUSU YİNE GÜNDEME GELDİ

Meghan'ın oğulları Archie'ye altı aylık hamileyken, kendisine "hayatına son vermek istediğini" anlattığına da değindi Prens Harry. 2019 yılının Ocak ayında Royal Albert Hall'a doğru ilerlerken, altı aylık hamile olan Meghan Markle'ın kendisiyle 'hayatına nasıl son vereceğine dair pratikler üzerinde' konuştuğunu anlattı. Prens, bunun da kendisine annesi Prenses Diana'nın, 1997 yılında ölmeden önceki son birkaç haftasını hatırlattığını belirtti. Annesi öldüğünde henüz 13 yaşında olduğunu hatırlatan Prens Harry, Diana'nın tabutunun arkasında yürürken ilk düşündüğünün de şu cümle olduğunu söyledi: "Hayatı istemiyordum.."

YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Prens Harry ve Meghan Markle, hamile Düşes'in intihar düşüncesi açtığı gece, Royal Albert Hall'da bir etkinliğe katılmıştı. O gece Markle, her zamanki neşeli tavırlarını sergilerken Prens'in düşünceli ve canı sıkkın hali ise dikkatlerden kaçmamıştı. Zoraki gülümseyen Harry, o gece sürekli olarak karısının elini tutmuştu. 


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