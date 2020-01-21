Prens Harry: Her şey bir masalmış

İngiliz Prens Harry (35) ve eşi Düşes Meghan (38), iki hafta önce Kraliyet’ten istifa etmek istediklerini açıklamışlardı. Kraliçe ile pazarlıklar sonucu çiftin aileden bağımsız yaşamasına onay önceki gün çıktı. Harry, önceki gün “Son birkaç haftada ne okuyup duyduğunuzu hayal dahi edemem. Tüm gerçekleri benden dinleyin” diyerek dünyaya içini döktü.

'Başka şansımız yoktu'

Harry’nin sözleri, saray hayatının masallara benzemediğinin en net örneği oldu. Ailesi uğruna saraya sırt dönen Harry, “Beni bir prens olarak, bir dük olarak değil, sadece Harry olarak dinleyin.

Evlendiğimizde heyecanlıydık, umut doluyduk. Hizmet etmek için buradaydık. Ama öyle olmadı. Ailemin huzuru için uzaklaşmamızdan başka seçenek kalmadı” dedi.

Bu haberi de okudularAstroloji yanılmadı, Prens Harry ve Meghan Markle monarşiden ayrıldı

Bu haberi de okudular "Prens Harry, saraydan ayrılma hayali kuruyordu"