Dünya Prens Harry ile abisi arasında soğuk rüzgarlar esti

Prens Harry ile abisi arasında soğuk rüzgarlar esti

Dünya

Prens Harry ile abisi arasında soğuk rüzgarlar esti

Meghan ile son resmi görevine katılan Harry, 2 aydır görmediği abisi ile arasındaki soğukluk kameralara yansıdı.

10 Mart 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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İngiltere Prensi Harry, eşi Düşes Meghan ile kraliyet görevinden ayrılıp Kanada’da yaşamaya karar vermişti. Harry’nin abisi Prens William bu karara tepki göstermişti. İki kardeşin arasının açıldığı öne sürülmüştü. Dün Meghan ile son resmi görevine katılan Harry, 2 aydır görmediği abisi ve eşi Düşes Kate’e sadece “Merhaba” dedi.

Kardeşler arasındaki bağ koptu

Düşes Kate, basit bir gülümsemeyle karşılık verdi. William ise sadece başını salladı. Bu anlar bir zamanlar çok yakın olan kardeşlerin arasındaki bağın koptuğunu gözler önüne serdi.

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