Her ne kadar sonrası o masallardaki gibi "saraylarında sonsuza kadar mutlu yaşadılar" şeklinde gelişmese de Prens Harry ile Meghan Markle'ın öyküsü her zaman milyonlarca kişinin ilgisini çekiyor. Özellikle de İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye yerleşme kararının ardından üzerlerine yönelen ilgi daha da arttı.

NASIL TANIŞTIKLARI HEP MERAK EDİLDİ

Aslında Prens Harry'nin kısacık zamanda Meghan Markle ile evlilik kararı alması başlarda herkese inanılmaz gelmişti. Evlendikleri 2018 yılından bu yana da hayatları hızla değişti. İki bebek sahibi oldular, Londra'dan ayrılıp ABD'de yeni bir hayat kurdular. Bütün bunlar olup biterken de çok merak edilen bir konu vardı: Harry ile Meghan'ın nasıl tanıştığı...

BİLGİLERİ MEGHAN 'SIZDIRDI'

Bu konuda çok çeşitli iddialar ortaya atıldı. Fakat, Prens Harry ile hayatının aşkı Meghan Markle'ın tanışma öyküsüne dair "gerçeğe en yakın" iddia Finding Freedom adlı kitabın ortay yazarlarından Omid Scoobie'den geldi. Kitabın, Meghan Markle'ın yazarlara "sızdırdığı" bilgilerden oluştuğu düşünülürse bu iddianın gerçek olma olasılığı da çok yüksek.

INSTAGRAM'DA TANIŞTILAR İDDİASI

Scoobie'nin iddiasına göre Prens Harry ile Meghan Markle ilk olarak Instagram üzerinden tanıştı. O sırada Suits dizisiyle hayal ettiği şöhreti yakalayan Markle, kız arkadaşlarıyla Londra tatiline çıktı. Orada çektiği fotoğrafları da Instagram sayfasından sık sık paylaştı. Bu arada Markle'ın, Harry ile nişanlandıktan sonra o hesabı kapattığını hatırlatalım.

TAKMA İSİMLE HESAP AÇTI

Aile kuralları gereği kendi adıyla hesap açması yasak olan Prens Harry ise takma bir isimle açtığı bir Instagram hesabına sahipti. Scoobie'nin ileri sürdüğüne göre Meghan Markle, profil fotoğrafı bile bulunmayan ve takma bir isimle açıldığı çok belli olan bu hesabı, yani Prens Harry'nin hesabını takip etmeye başladı.

SEVDİĞİ DJ'İN ADINDAN ESİNLENDİ

Yazarın iddiasına göre Prens Harry, "SpikeyMau5" isimli bu hesabı kullanıyordu o dönemde. Bu ismin DeadMau5 kısmını sevdiği bir DJ'den esinlenerek almıştı. "Spikey" kısmı ise özellikle Scotland Yard ajanlarının Prens Harry için kullandığı takma addan geliyordu.

İLİŞKİ GERÇEK HAYATA TAŞINDI

Fakat Harry ile Meghan'ın Instagram üzerinde başlayan bu tanışıklıklarını gerçek hayata taşıyan kişi ise Harry'nin de arkadaş çevresinde yer alan Violet von Westenholz oldu. von Westenholz, Harry'nin güvenilir arkadaşları arasındaydı ve onun ciddi bir ilişki için birini aradığını biliyordu.

ÇÖPÇATANLIK YAPTI

Bu arada Violet von Westenholz ile Meghan Markle'ın yoları dı bir moda markasının reklam faaliyetleri kapsamında kesişmişti. Meghan: Where Did It All Go Wrong?" adlı kitabın yazarı Katie Nicholl'e göre bu 'kraliyet romansı önce Instagram'da başladı. Ardından da von Westenholz aracılığıyla gerçek hayata taşındı. Yani Harry'nin güvendiği arkadaşları arasında yer alan von Westenholz, çift için "çöpçatanlık" yaptı.

İLK SİNYALLER

Finding Freedom adlı kitabın yazarları Omid Scoobie ve Carolyn Durand'a göre Markle, Instagram hesabında Harry ile romantik ilişkisinin ilk sinyallerini de verdi. Meghan Markle, Instagram hesabını, Prens Harry ile ilişkisi ciddileşince kapattı. Çift, bir süre Prens William ve Kate Middleton ile ortak olarak Kensington Royal hesabını kullandı. İki kardeş arasındaki gerilim yükselip de ayrılığın ilk adımları atılmaya başlandığında ise Harry ile Meghan için Sussex Royal hesabı açıldı. Çift, aileden ayrılma kararı aldığında da o hesap kapatıldı.

'GÜZEL MEGHAN HAYATIMA DÜŞTÜ'

Prens Harry ile Meghan Markle'ın tanışmalarına dair birçok iddia ortaya atıldı bugüne kadar. Bugüne kadar bunların en çok kabul göreni ise çiftin, ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştığıydı. Hatta Harry, o buluşmayı medyaya anlatırken, "Güzel Meghan sendeledi ve hayatıma düştü" demiş ve Meghan'ın "hayatının aşkı" olduğunu hemen anladığını söylemişti. İki buluşmadan sonra, yeni sevgililer birlikte Botswana'ya tatile gittiler, yıldızların altında kamp yaptılar. Harry'nin anlattığına göre "yıldızlar doğru konumdaydı" ve "çok kısa sürede" birbirlerine aşık oldular.