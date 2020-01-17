'Prens Harry, saraydan ayrılma hayali kuruyordu'

Eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ile Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekilmek istediklerini açıklayan Sussex Dükü Prens Harry ile birlikte 15 yıl çalışan muhabir Rebecca English, Harry ile ilgili daha önce hiç duyulmamış detayları Daily Mail gazetesine yazdı. Harry'nin o dönemde bir turist rehberi olma hayalleri kurduğunu belirten English, Kraliyet'ten ayrılmayı da her zaman istediğini söyledi. Harry Meghan ile tanışmadan önce Afrika'nın vahşi kırlarında kendisi gibi olduğu bir hayat istiyordu. Harry ile çalıştığı süre boyunca tüm dünyayı onunla birlikte gezen English, "Onun 'normal olmayı isteme' düşüncesinin bizim deneyimlediğimiz gibi bir normallik olmadığı açıktı" diyor.

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English'e göre sadece basından ve halkın ilgisinden uzak yaşamak istiyordu. English ayrıca, Harry'nin kendisi hakkında yazılanlar konusunda oldukça meraklı olduğunu, bir keresinde onun hakkında bir yazı kaleme alırken Harry'yi gizlice izlerken yakaladığını aktarıyor. Harry, buna "Benim hakkımda söylenilenleri her zaman merak ederim diye cevap vermiş. English'in sayısaldan ziyade duygusal zekasının olduğunu belirttiği Harry, açık sözlülüğüyle biliniyor. Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle, Instagram sayfaları ve web siteleri üzerinden yaptıkları bir açıklamayla, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekilmek ve bundan böyle yılın bir kısmını ABD ile Kanada'da geçirmek istediklerini söylemişti. Çift, Kraliyet Ailesi'nde 'yenilikçi bir rol' üstlenmeyi ve "maddi bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmayı" planladıklarını belirtiyor. .



