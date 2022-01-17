Prens Harry umduğunu bulamadı! 'Işık görmüş tavşana döndü'

Birçok ünlü isimle çalışan PR gurusu Richard Hillgrove, İngiliz Express gazetesine yaptığı açıklamalarda Prens Harry ve Meghan Markle'ın California'daki yeni hayatına değindi. Hillgrove'a göre Prens Harry'nin yeni hayatı, istediğinden milyonlarca kilometre uzaktaydı ve Prens adeta ışık görmüş tavşana dönmüştü.

Ne yazık ki Harry ışık görmüş tavşana döndü ve donakaldı. Artık mutlu biri gibi görünmüyor. Yorgun gibi görünüyor. Komik olan şeyse, ITV röportajında Kraliyet'ten ayrılmasının nedeni olarak göz önünde olmak istemediğini söylemesiydi. Ancak sonrasında Amerika'da bir otobüsün tepesinde James Corden ile şarkı söyleyen bu kişiye dönüştü. Bu onun iddia ettiğinden milyonlarca kilometre uzak bir şey. Özel bir hayat istediğini söylemişti.

Hillgrove sözlerine şunları ekledi:

"Amerika'daki sistemin en iyisi olduğunu ve ailesindeki herkesin bunun içinde olması gerektiğini düşünüyor."

2018 yılında evlenen Prens Harry ve eski oyuncu eşi Meghan Markle'ın Archie Harrison Mountbatten-Windsor ve Lilibet Diana Mountbatten-Windsor adlı iki çocuğu var. Prens Harry merhum annesi Prenses Diana'nın adını çocuğuna vermişti.

Prens Harry'nin polis koruması da Kraliyet görevlerini bırakmasıyla elinden alınmıştı. Britanya'ya döndüğünde kendi bütçesiyle bir koruma tutmak zorunda kalacak.