Prens Harry ve eşi Düşes Meghan cephesinde sular durulmuyor

İngiliz Prens Harry (35) ve eşi Düşes Meghan (38), çarşamba akşamı Kraliyet Ailesi’ndeki görevlerini bıraktıklarını açıklamıştı. Kraliçe’nin de dünya ile birlikte televizyondan haberdar olduğu bu şok kararın perde arkası netleşiyor. Buna göre; Kraliçe monarşiyi küçültme planını devreye sokmuştu. O nedenle sadece tahtın ilk üç sıradaki varisini öne çıkarıyordu.

Ajandaları sızmış

Meghan ve 6. sıradaki varis Harry’nin de kraliyet rolleri azaltılacaktı. Ancak ailenin en popüler figürleri olan çift, kendi imajlarını yönetmek istiyordu. Çift için Kraliyet ortak bir yol arıyordu. O arayış, İngiliz gazetesi The Sun’a sızdı. Yeni monarşi modelini haber yapmaya hazırlanan The Sun’dan önce davranan çift, Kraliçe’ye haber vermeden duyuruyu sosyal medyadan yapmak zorunda kaldı.

Çift, aslında ‘finansal olarak bağımsızlaşma planı’nı aileye aylar öncesinden sunmuştu. Kraliçe henüz onaylamadan da anlaşmalara başladı. Nitekim çift, 6 haftalık yılbaşı tatilinde aktif olacakları ticari alanları netleştirdi. Meghan’ın dün sabah Kanada’ya uçması da hiç zaman kaybetmeden çalışmalara başladığının göstergesi sayıldı. Çiftin yıllık maaşı 2.1 milyon Sterlin.

Modaya atılıyor

Çift, bunu 24 milyon Sterlin’e (185 milyon TL) çıkarmaya hazırlanıyor. ‘Sussex Royal’ markasıyla yüzlerce ürünün patentini alan çift, en çok moda ve sosyal medyadan kazanacak. ‘Modanın en etkili ismi’ seçilen Meghan, ilk iş gelinliğini diken Fransız Givenchy moda eviyle masaya oturdu. Bunu, yeni kuracakları vakıflarıyla yılda 5 milyon Sterlin kazanacakları işbirlikleri izleyecek.

185 milyon TL’lik plan

● Prens Charles’tan yıllık 2.1 milyon Sterlin maaş.

● Konuşmacı olarak katılacakları toplantılardan yılda 5 milyon Sterlin.

● Sosyal medyadaki reklamlardan 5 milyon Sterlin.

● Marka işbirliklerinden 10 milyon Sterlin.

● Etkinliklere katılımdan 2 milyon Sterlin.

● Ayrıca, Google, Apple gibi dev markalarla anlaşmalardan 50 milyon Sterlin kazanabilirler.