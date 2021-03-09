Buckingham Sarayı'ndan gelen açıklama, dünya medyasında ciddi yankı uyandırdı. Kraliçe adına yapılan açıklamada, Prens Harry ve Düşes Meghan'ın Oprah Winfrey'ye verdiği röportajda bahsettikleri ırkçılık meselesinin kaygı verici olduğu belirtildi.

Kraliyet'in dünyanın gündemine bomba gibi düşen röportaja bu ilk cevabında, "ırkçılık meselesinin ciddiye alındığı ve Aile tarafından özel olarak üzerinde durulacağı" vurgulandı.

Buckingham Sarayı'nın açıklamasında, "Meghan ve Archie'nin her zaman çok sevilen aile üyeleri olacağı" belirtildi.

Meghan Markle, ABD'li ünlü röportajcı Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda, bebekleri Archie'nin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını söylemişti. Meghan, "Kraliyet ailesi üyeleri Harry'ye, bebeğin koyu tenli olmasından ne kadar endişe ettiklerini söylediler" demişti.

Sussex Düşesi Meghan, "Hayatımı sona erdirmenin herkes için daha iyi olacağını düşünüyordum. Eğer bunu söylemeseydim yapacağımı da biliyordum. Artık daha fazla yaşamak istemiyordum" ifadelerini kullanmıştı.



