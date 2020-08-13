Prens Harry ve Meghan Markle ABD’de gizlice ev aldı

Ocak ayında İngiltere kraliyet ailesinden ayrılıp ABD’ye taşınan Prens Harry (35) ve eşi Meghan Markle’ın (38) ABD’nin sakin Santa Barbara bölgesinde gizlice ev aldıkları ortaya çıktı. ABD’ye taşındıklarından beri 1 yaşındaki oğulları Archie ile oyuncu Tyler Perry’nin Beverly Hills’teki 18 odalı malikanesinde oturan Harry ve Meghan, bir ev alıp 18 milyon dolarlık konutu boşalttı. Paparazzilerin uğrak noktası Beverly Hills’te rahatsız olan çiftin, gözlerden uzak yaşamak istediği öğrenildi. Çiftin oğullarının normal bir hayatı olması için Santa Barbara’ya taşındığı belirtildi.

‘Tarzı değildi’

Ailenin bir yakını, “Harry ile Meghan’ın artık yaşamak istedikleri yer Santa Barbara. Burası sessiz ve mahremiyete dikkat edilen bir bölge. Zaten Tyler Perry’nin evi Harry’nin tarzı değildi. Harry, Buckingham Sarayı’nda büyüdü ama daha samimi evleri tercih ediyor” dedi. Yeni evlerine taşınan çift, böylelikle sunucu Oprah Winfrey gibi pek çok ünlüyle komşu oldu. Santa Barbara’da fiyatı 100 milyon dolardan başlayan lüks evler bulunuyor.







