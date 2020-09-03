Prens Harry ve Meghan Markle, Netflix ile anlaşma imzaladı

The New York Times'ın haberine göre Sussex Dükü ve Düşesi, yayıncı kuruluşla bir anlaşma imzaladı. Buna göre çift, çeşitli belgeseller, uzun metrajlı filmler, senaryolu şovlar ve çocuk programları dahil olmak üzere çeşitli projeler üretecek. Meghan ve Harry bir veya iki belgeselde kamera karşısına geçecek ama bu, Meghan'ın oyunculuğa döneceği anlamına gelmiyor.

Çift yaptığı açıklamada, "Odak noktamız hem bilgi hem de umut veren içerikler oluşturmak olacak" dedi: "Yeni ebeveynler olarak, ilham veren aile programları yapmak da bizim için önemli."

Variety geçtiğimiz günlerde çiftin NBCUniversal'den Bonnie Hammer da dahil olmak üzere çeşitli ağlarla toplantılar yaptığını yazmıştı. Çift, kraliyetten ayrıldığından beri çeşitli sosyal dernekleri ve global davaları destekleyen birçok belgeselde yer aldı. Nisan ayında Meghan, Disney'in doğa belgeseli Elephants Without Borders'ı seslendirmiş, Harry ise Paralimpik Oyunlar'a içeriden bir bakış sunan Netflix'in Rising Phoenix belgeselinde görünmeye hazırlanıyor.