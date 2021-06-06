Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle çiftinin Lilibet "Lili" Diana adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Mayıs 2019'da doğan oğulları Archie Mountbatten-Windsor'un ardından Harry-Meghan çiftinin ikinci çocukları, ABD'nin California eyaletinde dünyaya gözlerini açtı.

Çift yaptığı açıklamada, hem anne hem de bebeğin sağlıklı ve iyi olduğunu ifade ederek, "O, hayal edebileceğimizden çok daha fazlası ve dünyanın dört bir yanından hissettiğimiz sevgi ve dualar için minnettarız. Ailemiz için bu çok özel zamanda devam eden nezaketiniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Bebeğin yaklaşık 3,5 kilo ağırlığında dünyaya geldiği öğrenilirken, Kraliçe'nin 11’inci torununun torunu ve tahtta 8’inci sırada yer alıyor.



