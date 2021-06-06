Magazin Prens Harry ve Meghan Markle'ın ikinci çocukları dünyaya geldi

Prens Harry ve Meghan Markle'ın ikinci çocukları dünyaya geldi

Magazin

Prens Harry ve Meghan Markle'ın ikinci çocukları dünyaya geldi

Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan'ın ikinci çocuklarının yerel saatle 11.40'ta California'ya bağlı Santa Barbara'da bir hastanede dünyaya geldiği açıklandı. Çift, 2 yaşındaki oğulları Archie'den sonra bir kız bebek sahibi olurken, kızlarının adının Lilibet Diana Mountbatten-Windsor olduğunu açıkladı. Doğum sonrası anne kızın sağlıklarının iyi olduğu bildirildi.

06 Haziran 2021, Pazar 20:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle çiftinin Lilibet "Lili" Diana adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Mayıs 2019'da doğan oğulları Archie Mountbatten-Windsor'un ardından Harry-Meghan çiftinin ikinci çocukları, ABD'nin California eyaletinde dünyaya gözlerini açtı.

Çift yaptığı açıklamada, hem anne hem de bebeğin sağlıklı ve iyi olduğunu ifade ederek, "O, hayal edebileceğimizden çok daha fazlası ve dünyanın dört bir yanından hissettiğimiz sevgi ve dualar için minnettarız. Ailemiz için bu çok özel zamanda devam eden nezaketiniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

Bebeğin yaklaşık 3,5 kilo ağırlığında dünyaya geldiği öğrenilirken, Kraliçe'nin 11’inci torununun torunu ve tahtta 8’inci sırada yer alıyor.


Yazarlarımızdan
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Filiz Özkol
Yeni tarzımız depresyon
Filiz Özkol
Hande Kazanova
7 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
İkizler burcunda güneş tutulması
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Seda'ya yakışmadı Alişan'a bravo
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Minik Konsey
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Ayrılıkla ilgili 10 soru 10 cevap
Mehmet Coşkundeniz
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Her sezon yeni bir ceket tasarlamaktansa gelecek için umut tasarlamalıyız
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Sadakatsiz’de Derin mi ölecek yoksa Asya mı?
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
'Çalışan evde bile olsa ruh halinden şirketi sorumlu'
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aslıhan Gürbüz yavru ayıları elleriyle besledi